lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 13:36
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta

En Argentina se notifican hasta 300 casos de lepra por año, sin embargo la situación en Salta encendió las alertas sanitarias en el país y sobre todo en Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Se confirmaron dos casos de lepra en Orán.
El médico infectólogo Dr. Gustavo Echenique (MP 2929) explicó que la situación “es compleja”, sobre todo porque persiste la idea equivocada de que la lepra es una enfermedad del pasado.

La lepra no está erradicada

"La gente piensa que es una enfermedad de la Biblia, que no existe, pero sí existe", señaló el especialista.

A nivel mundial se notifican alrededor de 300 mil casos por año, en la Argentina.

En América Latina, Brasil encabeza las estadísticas, seguido por Venezuela y Colombia. En Argentina se registran entre 250 y 300 casos anuales, principalmente en la región del NOA y NEA.

La lepra es causada por el Mycobacterium leprae, una bacteria con millones de años de antigüedad. Tiene un período de incubación muy prolongado, que puede ir de 3 a 5 años, e incluso extenderse hasta 20.

Dr. Gustavo Echenique - Infectólogo
Médico infectólogo Dr. Gustavo Echenique (MP 2929)

Médico infectólogo Dr. Gustavo Echenique (MP 2929)

Qué es la lepra y cómo se contagia

Echenique detalló que la causa una bacteria llamada Mycobacterium leprae y que el contagio se da de forma similar a otras infecciones respiratorias: “se contagia… a través del flujo o gotículas de una persona que está infectada”. Desde organismos sanitarios remarcan que no es altamente infecciosa y que suele requerir contacto cercano y frecuente con personas sin tratamiento.

Cómo se contagia y cuáles son los síntomas

El contagio se produce por vía respiratoria, a través de microgotas que se expulsan al toser o hablar, similar a la tuberculosis. Sin embargo, es poco contagiosa: solo el 5% de las personas expuestas desarrollan la enfermedad, generalmente en contextos de inmunosupresión, hacinamiento o pobreza.

Uno de los signos más característicos son las manchas blanquecinas en la piel que no duelen y presentan pérdida de sensibilidad. En algunos casos, pueden aparecer lesiones más avanzadas, con compromiso cutáneo y deformaciones, en lo que se conoce como lepra lepromatosa.

a modo explicativo, el Dr. Echenique agregaba:

"El paciente puede pincharse con un alfiler y no sentir nada"

Tratamiento y cura

Echenique remarcó que la lepra es tratable y curable. El tratamiento combina antibióticos durante un período de entre 6 y 12 meses, similar al esquema que se utiliza para la tuberculosis.

La detección temprana es clave para evitar complicaciones y cortar la cadena de transmisión.

Chikungunya: la otra preocupación en la región

Además de la lepra, el especialista se refirió al avance del chikungunya en zonas cercanas como Aguas Blancas, en Salta.

La Municipalidad de Aguas Blancas, localidad de la provincia de Salta, activó protocolos y convocó a la comunidad a extremar medidas de prevención para frenar la propagación tras los dos casos positivos de chikungunya en la dicha zona del norte del país.

image
La Municipalidad de Aguas Blancas, localidad de la provincia de Salta, activó protocolos y convocó a la comunidad a extremar medidas de prevención para frenar la propagación tras los dos casos positivos de chikungunya en la dicha zona del norte del país.

La Municipalidad de Aguas Blancas, localidad de la provincia de Salta, activó protocolos y convocó a la comunidad a extremar medidas de prevención para frenar la propagación tras los dos casos positivos de chikungunya en la dicha zona del norte del país.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue y la fiebre amarilla.

A diferencia del dengue, su síntoma más característico es el dolor articular intenso. “Puede ser tan severo que la persona no puede mover las articulaciones”, explicó Echenique. En algunos países limítrofes ya se registraron fallecimientos asociados a la enfermedad.

Por eso, insistió en la importancia de reforzar las medidas de prevención: eliminar recipientes con agua estancada, descacharrar y evitar la proliferación del mosquito.

