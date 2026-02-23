lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 07:00
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

La ANSV impuso un nuevo requisito obligatorio para acceder a la Licencia Nacional de Conducir en todo el país.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Licencia de Conducir.

La medida quedó formalizada a través de la Disposición 59/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, publicada en el Boletín Oficial. El correo declarado funcionará como canal válido para recibir notificaciones vinculadas al estado del trámite y a los antecedentes nacionales de tránsito.

Según el texto oficial, las comunicaciones enviadas a esa dirección contarán con validez legal, siempre que exista aceptación expresa por parte del solicitante.

Notificaciones digitales con validez legal

La normativa establece que el domicilio electrónico será considerado medio fehaciente para informar resoluciones, observaciones y cualquier novedad relacionada con la licencia.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial indicaron que la decisión apunta a modernizar los procedimientos administrativos y adaptarlos a herramientas digitales. El objetivo declarado consiste en agilizar gestiones, reducir costos operativos y brindar mayor seguridad jurídica.

En los considerandos se detalla que el sistema busca garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, al asegurar que cada ciudadano reciba notificaciones formales en una casilla declarada bajo juramento.

Licencia de Conducir.

Cambios en la web y en el formulario SINALIC

La disposición incorpora una cláusula específica en la plataforma web de gestión de licencias. Allí, el solicitante deberá aceptar que las comunicaciones enviadas al correo informado resultan válidas.

Además, el Formulario Único de Trámite del sistema SINALIC incluirá una declaración jurada donde se consignará el domicilio electrónico. Sin ese dato, no se podrá avanzar con la gestión.

El texto instruye a las áreas técnicas correspondientes a implementar el requisito en todos los trámites vinculados a la Licencia Nacional de Conducir.

Requisitos vigentes y renovación para mayores de 70 años

El nuevo esquema no modifica las evaluaciones médicas ni los controles administrativos actuales. Para obtener o renovar la licencia, cada conductor deberá aprobar el examen psicofísico, que evalúa visión, audición, reflejos y estado general de salud.

En Argentina no existe un límite etario fijo para conducir. Sin embargo, quienes no superen las pruebas médicas, no presenten la documentación exigida o mantengan el registro vencido sin iniciar el trámite quedarán inhabilitados.

En el caso de las personas mayores de 70 años, la renovación anual resulta obligatoria. El incumplimiento de esa exigencia implica la inhabilitación hasta regularizar la situación ante la autoridad competente.

