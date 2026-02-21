El Gobierno define su agenda legislativa y prioriza reformas claves en el Congreso Nacional

El Gobierno nacional ultima detalles para el inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo en el Congreso Nacional y define la hoja de ruta legislativa que buscará impulsar a lo largo del año. La administración de Javier Milei prepara un paquete de cuatro reformas estructurales y al menos siete proyectos que intentará priorizar en los próximos meses.

Conferencia. El Gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Aunque el Presidente aún no tiene cerrado el discurso que pronunciará ante la Asamblea Legislativa, en la Casa Rosada anticipan que destacará las iniciativas tratadas en sesiones extraordinarias y marcará el rumbo político para 2026.

En Balcarce 50 aseguran que la primera semana de marzo buscarán avanzar en la Cámara de Diputados con la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Glaciares, siempre que el Senado otorgue previamente la media sanción correspondiente.

En el mismo nivel de importancia ubican las modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el oficialismo pretende actualizar en los primeros meses del período ordinario.

Dentro del Ejecutivo reconocen que existen matices internos respecto a la secuencialidad de los proyectos. Mientras algunos sectores promueven reformas de fondo de manera inmediata, otros advierten sobre “urgencias” que requieren tratamiento prioritario. “Vamos a intentar fijar una agenda ambiciosa”, señalan desde Nación.

Acuerdos internacionales en carpeta

Entre las iniciativas que el Gobierno planea enviar al Parlamento figura la ratificación de un acuerdo comercial con los Estados Unidos y la adhesión al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump.

Además, el Ejecutivo enviará en marzo el tratado entre el Mercosur y Singapur, actualmente en revisión en la Secretaría de Legal y Técnica.

Estos acuerdos forman parte de la estrategia oficial para profundizar la inserción internacional y ampliar mercados.

Reformas estructurales: Penal, tributaria y política

En un segundo tramo del año, el Gobierno buscará avanzar con la reforma del Código Penal. El proyecto contempla el endurecimiento de penas, la incorporación de delitos digitales y nuevas herramientas contra el crimen organizado. Desde la Casa Rosada aclararon que no están previstos cambios en la figura de femicidio ni en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La reforma tributaria también ocupa un lugar central en la agenda, aunque reconocen que aún no cuentan con una estrategia legislativa definida. En distintos despachos oficiales mencionan la posibilidad de impulsar un pacto fiscal con las provincias como vía para coordinar una reducción de impuestos.

En paralelo, el oficialismo trabaja en una reforma política que podría eliminar las PASO, modificar el financiamiento partidario e introducir cambios en la Boleta Única de Papel. A esto se suma la redacción de una nueva Ley de Seguridad Nacional, orientada a redefinir las atribuciones de las áreas de Seguridad, Inteligencia y Defensa.

Otros proyectos en evaluación

Entre las iniciativas complementarias figura un proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental para habilitar a jueces a autorizar hospitalizaciones en determinados casos.

Por el momento, el Ejecutivo descarta enviar un proyecto para flexibilizar el otorgamiento de créditos en dólares a personas y empresas que no generan divisas. Según fuentes oficiales, la posibilidad de avanzar por decreto fue analizada, pero finalmente quedó en suspenso.

Con este esquema, el Gobierno apuesta a sostener una agenda legislativa intensa y escalonada, en un contexto político donde necesitará negociar cada iniciativa para consolidar mayorías en ambas cámaras.