sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 10:49
Tránsito.

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida

Teniendo en cuenta que rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy, informaron el estado de las rutas actualizado para este sábado 21 de febrero en Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo

La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, difundió el informe actualizado sobre el estado de transitabilidad de las rutas en la provincia correspondiente a este sábado 21 de febrero. El parte oficial indica que numerosos tramos se encuentran transitables, aunque con precaución, debido a acumulación de sedimentos, trabajos de reparación y condiciones propias del terreno.

estados de rutas jujuy

Tramos transitables con precaución

Entre los sectores que requieren especial atención por parte de los conductores se encuentran:

  • RP 4, acceso a Laguna de Yala.

  • RP 29, a la altura del Río Tesorero, habilitada únicamente para vehículos 4x4.

  • RP 75, a la altura de Barrancas.

  • RP 7, entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.

  • RN 40, altura Río San Juan de Oro.

  • RP 35, desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta (Finca Calla Huasi).

  • RP 20, tramo entre Los Blancos y La Escalera.

  • RP 19, a la altura de Normenta (Departamento Ledesma).

  • RN 40, entre El Cañadón y Paicone.

  • RP 79, a la altura de Abralaite.

  • RP 11, en el sector del Río Las Burras.

  • RP 83, RP 73, RP 67, RP 64 y RP 65, todas transitables con precaución.

  • RP 5, entre Santa Catalina y Cieneguilla.

  • RP 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi.

  • RN 40, desde Susques hasta Puesto Sey.

Sectores con sedimento y reparaciones

El informe también advierte sobre acumulación de sedimentos y trabajos de mantenimiento en distintos puntos:

  • RN 52, en los kilómetros 158, 165 y 178, por presencia de sedimento sobre la calzada.

  • RN 52, kilómetro 50, a la altura del paraje Ronqui Angosto, por tareas de reparación.

  • RN 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con RP 70, con presencia de baches por tramos.

Desvíos y circulación restringida

Uno de los puntos más sensibles es la RN 34, entre RP 43 y RP 61, a la altura de Manantiales, donde se dispuso un desvío de tránsito. En este sector se solicita circular con máxima precaución.

Las autoridades recomiendan a los conductores respetar las señalizaciones, reducir la velocidad y, en caso de circular por caminos de ripio o zonas afectadas por lluvias, verificar previamente el estado mecánico de los vehículos.

