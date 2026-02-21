Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo

La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, difundió el informe actualizado sobre el estado de transitabilidad de las rutas en la provincia correspondiente a este sábado 21 de febrero. El parte oficial indica que numerosos tramos se encuentran transitables, aunque con precaución, debido a acumulación de sedimentos, trabajos de reparación y condiciones propias del terreno.

estados de rutas jujuy Tramos transitables con precaución Entre los sectores que requieren especial atención por parte de los conductores se encuentran:

RP 4 , acceso a Laguna de Yala.

RP 29 , a la altura del Río Tesorero, habilitada únicamente para vehículos 4x4.

RP 75 , a la altura de Barrancas.

RP 7 , entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.

RN 40 , altura Río San Juan de Oro.

RP 35 , desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta (Finca Calla Huasi).

RP 20 , tramo entre Los Blancos y La Escalera.

RP 19 , a la altura de Normenta (Departamento Ledesma).

RN 40 , entre El Cañadón y Paicone.

RP 79 , a la altura de Abralaite.

RP 11 , en el sector del Río Las Burras.

RP 83, RP 73, RP 67, RP 64 y RP 65 , todas transitables con precaución.

RP 5 , entre Santa Catalina y Cieneguilla.

RP 40 , entre Orosmayo y Cusi Cusi.

RN 40, desde Susques hasta Puesto Sey. Sectores con sedimento y reparaciones El informe también advierte sobre acumulación de sedimentos y trabajos de mantenimiento en distintos puntos:

RN 52 , en los kilómetros 158, 165 y 178, por presencia de sedimento sobre la calzada.

RN 52 , kilómetro 50, a la altura del paraje Ronqui Angosto, por tareas de reparación.

RN 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con RP 70, con presencia de baches por tramos. Desvíos y circulación restringida Uno de los puntos más sensibles es la RN 34, entre RP 43 y RP 61, a la altura de Manantiales, donde se dispuso un desvío de tránsito. En este sector se solicita circular con máxima precaución.

Las autoridades recomiendan a los conductores respetar las señalizaciones, reducir la velocidad y, en caso de circular por caminos de ripio o zonas afectadas por lluvias, verificar previamente el estado mecánico de los vehículos.

