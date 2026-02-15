Cuál es el estado de las rutas en Jujuy este domingo 15 de febrero de Carnaval

Pastizales en rutas de Jujuy

Este domingo 15 de febrero de 2026, y en medio del movimiento por el Carnaval, la Policía de Jujuy difundió un parte con el estado de transitabilidad de varias rutas de la provincia, luego de lluvias registradas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El informe corresponde a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial y detalla tramos transitables con precaución, con puntos donde se advierte la presencia de sedimento, baches, trabajos de reparación y desvíos temporarios.

Rutas transitables con precaución Según el reporte oficial, estos son los tramos mencionados como transitables con precaución:

RP 4: alt. acceso a Laguna de Yala

RP 29: alt. Río Tesorero (solo vehículos 4x4)

RP 75: alt. Barrancas

RP 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi

RN 40: altura Río San Juan de Oro

RP 35: desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta (alt. Finca Calla Huasi)

RP 20: entre Los Blanco y La Escalera

RP 19: alt. Normenta (Dto. Ledesma) estados de rutas jujuy RN 40: entre El Cañadón y Paicone

RP 79: alt. Abralaite

RN 52: km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimento sobre la calzada)

RP 11: alt. Río Las Burras

RP 83: transitable con precaución

RP 73: transitable con precaución

RP 5: entre Santa Catalina y Cienguilla

RP 67: transitable con precaución

RP 64: transitable con precaución

RP 65: transitable con precaución

RP 40: entre Orosmayo y Cusi Cusi

RN 40: desde Susques hasta Puesto Sey

RN 52: km 50 (alt. paraje Ronqui Angosto, reparación de calzada)

RN 34: km 1159 (alt. acceso norte a San Pedro, desvío transitorio por duplicación de calzada)

RN 34: entre RP 43 y RP 61 (alt. Manantiales, desvío; circular con máxima precaución)

RN 52: desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (presencia de baches por tramos) Tramos con sedimento, reparaciones y desvíos Dentro del listado, el parte remarca situaciones puntuales a considerar: sedimento sobre calzada en RN 52 (km 158, 165 y 178), reparación en RN 52 (km 50, Ronqui Angosto), baches por tramos en RN 52 (Salinas Grandes–empalme RP 70) y desvíos temporarios en RN 34 a la altura de San Pedro y Manantiales.

Recomendaciones para circular y dónde informarse Por el flujo de vehículos típico del carnaval y la presencia de lluvias, se recomienda: salir con tiempo,

reducir la velocidad,

aumentar la distancia de frenado y

evitar maniobras bruscas, especialmente en sectores con barro, sedimento o banquinas complicadas. Para seguir el estado de las rutas, la referencia es la información oficial que difunden los organismos provinciales y canales institucionales.

