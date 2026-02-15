Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

Robaron celulares en el carnavalódromo (imagen con IA)

En el marco de los festejos de carnaval en San Salvador de Jujuy, se registraron denuncias por robos de celulares durante la primera jornada en el carnavalódromo. A partir de esas presentaciones, la Policía activó un operativo que terminó con seis personas detenidas y el secuestro de 21 teléfonos.

Rastrearon la señal y llegaron a un hotel de avenida Éxodo Según el parte, efectivos de la Brigada utilizaron sus recursos para ubicar la señal de uno de los celulares denunciados como robados. Con esa información, se dirigieron a un hotel alojamiento ubicado sobre avenida Éxodo, donde continuaron con las actuaciones.

En ese lugar se concretó la detención de seis personas oriundas de Salta, y siempre de acuerdo al informe, se estableció que tenían antecedentes por delitos contra la propiedad.

Gran concurrencia en el último día del Carnavalódromo Salteños robaron 21 celulares ene l carnavalódromo Encontraron 21 celulares ocultos Durante el procedimiento, la Policía secuestró 21 celulares envueltos en papel aluminio, además de otras pertenencias vinculadas a las víctimas, conforme se detalla en el reporte oficial.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa el trabajo para determinar la procedencia de cada dispositivo y avanzar con la identificación de sus dueños.

