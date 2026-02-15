Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

La bajada de diablos en Maimará es un evento emblemático que forma parte de las celebraciones del carnaval en la provincia de Jujuy. Este evento se lleva a cabo cada año y atrae a una multitud de visitantes y locales que participan en esta colorida festividad.

Cómo es la bajada de diablos en Maimará La comparsa más tradicional y reconocida de Maimará, conocida como "Cerro Negro", es la encargada de realizar el desentierro y la posterior bajada de los diablos.

Este evento se desarrolla al costado de la Ruta Nacional 9, donde los participantes se visten con trajes llamativos y pintorescos, creando un ambiente festivo y alegre.

Este domingo 15 de febrero fue la fecha en la que Maimará se llenó de color con su tradicional comparsa.

Bajada de los diablos en el Cerro Negro Bajada de los diablos en el Cerro Negro - maimará Importancia cultural de la bajada de diablos en Maimará La bajada de diablos no solo es un espectáculo visual, sino que también representa una tradición cultural profundamente arraigada en la identidad local. Es un momento en el que las familias y amigos se reúnen para celebrar juntos, reforzando los lazos. Este evento va ganado popularidad con los últimos años, convirtiéndose en un atractivo turístico significativo para quienes visitan la región durante el Carnaval. La mezcla de tradición, música y color hace de la Bajada de Diablos una experiencia única que refleja la rica cultura del norte argentino.

