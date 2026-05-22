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22 de mayo de 2026 - 18:39
Solidaridad.

Piden ayuda urgente para un perro herido en Jujuy: "Si no lo operan, puede perder la pata"

Una vecina de avenida Corrientes pidió ayuda urgente para costear la cirugía de un perro que tiene una fractura expuesta y debe ser operado.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Ayuda para una mascota.

Ayuda para una mascota.

Un pedido solidario moviliza a vecinos de la avenida Corrientes, en San Salvador de Jujuy, para ayudar a un perro que necesita ser operado con urgencia por una fractura expuesta en una de sus patas. Mónica Cardozo, vecina de la zona, contó en Canal 4 que necesitan reunir dinero no solo para la intervención, sino también para el traslado del animal.

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“Puede llegar a perder la patita”

Cardozo explicó que el cuadro es delicado y que el tiempo juega en contra. “Si no se interviene urgentemente, el animalito puede llegar a perder la patita”, advirtió.

Según relató, el perro lleva entre 8 y 10 días en ese estado, por lo que la operación no puede demorarse mucho más. Además, señaló que el fin de semana largo complica todavía más la situación, ya que después de esta jornada vienen sábado, domingo y lunes feriado.

Un costo muy alto y un traslado difícil

La vecina indicó que este tipo de cirugías tiene un costo muy elevado y que además deben conseguir un vehículo para trasladar al perro hasta San Pedro.

En ese sentido, señaló que estuvieron averiguando y que un traslado hasta esa ciudad cuesta entre 130 y 140 mil pesos. Por eso apeló a la colaboración de la gente. “La colaboración no importa que sea mínima, desde 2 mil pesitos hasta lo que se pueda, ayuda”, expresó.

Qué le pasó al perro

De acuerdo con lo que pudo reconstruir junto a otros vecinos, el animal fue atacado por otro perro de la cuadra. Según contó, varias personas de la zona coincidieron en que ese animal suele ser agresivo con otros perros que están en la calle.

A pesar de eso, Mónica prefirió poner el foco en la urgencia veterinaria y en la necesidad de reunir el dinero para darle una solución al perro herido.

Cómo ayudar

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número:

3884070438

También pueden hacer un aporte económico al alias:

amigo.atril.carmin

Embed - Mónica Cardozo- caso de maltrato animal

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