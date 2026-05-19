Hay 3 ataques de perros por día en Salta: todos los números

En Salta, se registran casi 3 mordeduras de perro por día y más de la mitad ocurren en Capital.

Durante 2026 , la provincia de Salta registró 304 denuncias por mordeduras de perros , lo que representa un promedio cercano a dos episodios y medio por día . La información fue publicada por el Ministerio de Salud Pública de Salta al finalizar la semana epidemiológica 17 , correspondiente al 2 de mayo .

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Estos episodios son catalogados como potencialmente transmisores de rabia y, además del peligro de contagio, pueden provocar lesiones o secuelas duraderas . Desde el Ministerio de Salud Pública de Salta aconsejaron respetar el espacio de los animales, evitar conductas que puedan alterarlos y cumplir con la vacunación antirrábica de las mascotas.

Vale remarcar que más de la mitad de los ataques registrados se concentraron en el departamento Capital , que acumuló 177 casos , equivalente al 58,2% del total informado en toda la provincia. Solo en la ciudad de Salta esto representa un promedio cercano a 1,4 mordeduras diarias .

En Salta, se registran casi 3 mordeduras de perro por día y más de la mitad ocurren en Capital.

Luego se ubicaron los departamentos de San Martín , con 74 episodios , y Orán , con 37 . Entre estas tres jurisdicciones concentraron el 94,7% de todas las denuncias notificadas durante los primeros cuatro meses del año .

Los accidentes son considerados potencialmente rábicos y, además del riesgo de infección, pueden dejar secuelas permanentes.

El desglose completo por departamentos es el siguiente:

Capital: 177 casos

San Martín: 74

Orán: 37

Metán: 11

Rivadavia: 4

Anta: 1

Alacranes, ofidismo y hantavirosis

Entre los registros sanitarios más destacados, el Ministerio de Salud Pública de Salta indicó que en lo que va del año se contabilizaron 230 episodios de picaduras de alacranes, 41 casos de ofidismo y 15 diagnósticos de hantavirosis. Además, durante el mismo período se confirmó un nuevo caso de Brucelosis y otro de Hidatidosis.

Salud Pública informó que este año ya se notificaron 230 casos de picaduras de alacranes, 41 casos de ofidismo y 15 de hantavirosis.

Enfermedades respiratorias

En la última semana epidemiológica se notificaron 734 cuadros compatibles con gripe, 158 casos de bronquiolitis en menores de 2 años y 182 diagnósticos de neumonía. Con estas cifras, el acumulado de 2026 ya suma 8.959 enfermedades tipo influenza y 2.186 neumonías.

La responsable del programa Sala de Situación, Rocío Corrales, detalló que actualmente circulan en Salta distintos virus respiratorios, entre ellos influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rhinovirus.

Asimismo, durante la semana más reciente se contabilizaron 117 internaciones por infecciones respiratorias y no se registraron muertes asociadas a estas patologías.

Dengue

dengue Si bien continúan los esfuerzos contra el chikungunya en Jujuy, los casos confirmados llegaron a 29 donde Aguas Calientes sigue como el principal foco.

En relación con el Dengue, el Ministerio de Salud Pública de Salta señaló que hasta el momento no se detectaron contagios confirmados durante la temporada 2025-2026, aunque todavía continúan bajo análisis más de 2.000 reportes sospechosos.