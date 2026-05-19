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19 de mayo de 2026 - 07:52
Espectáculos.

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026

La ceremonia de los Martín Fierro premió a las grandes figuras de la televisión argentina y dejó a Guido Kaczka como el máximo ganador de la edición.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Guido Kaczka en los premios Martín Fierro.

Guido Kaczka en los premios Martín Fierro.

La televisión argentina volvió a vestirse de gala este lunes con una nueva entrega de los premios Martín Fierro 2026. La ceremonia organizada por APTRA reunió a actores, conductores, periodistas, productores y figuras históricas de la pantalla chica en el salón principal del Hilton, en una noche atravesada por reconocimientos, homenajes y momentos cargados de emoción.

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La edición de este año tuvo un calendario especial debido a la agenda mundialista y se realizó apenas siete meses y medio después de la última entrega. Desde el escenario, Santiago del Moro encabezó la transmisión televisiva, mientras que el presidente de APTRA, Luis Ventura, destacó la competitividad de las ternas y el crecimiento de la industria audiovisual.

La gran figura de la madrugada resultó Guido Kaczka. El conductor de El Trece levantó el Martín Fierro de Oro y además sumó otros reconocimientos gracias al éxito de sus programas de entretenimiento.

Mirtha Legrand y Macaya Márquez se llevaron las ovaciones

Uno de los momentos más emotivos de la gala ocurrió cuando Mirtha Legrand apareció en pantalla y recibió un aplauso cerrado de gran parte del salón. La histórica conductora asistió a la ceremonia a sus 99 años y volvió a convertirse en una de las figuras centrales de la noche.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand.

También recibió una fuerte ovación Enrique Macaya Márquez, quien a los 91 años continúa ligado a las grandes coberturas deportivas y volverá a trabajar en un Mundial.

El segmento “In Memoriam” generó otro de los momentos más sensibles de la ceremonia. Allí recordaron a las figuras fallecidas durante los últimos meses y la imagen final fue la del actor Luis Brandoni.

Embed - In Memoriam: El sentido homenaje a los que ya no están - Martín Fierro 2026

Todos los ganadores de los Martín Fierro 2026

Cultural/Educativo

  • “Tierras” (Telefe)

Panelista femenina

  • Analía Franchín

Aviso publicitario

  • “Decíselo” (Quilmes)

Musical

  • La peña de morfi

Viajes/Turismo

  • Por el mundo

Big Show

  • “Otro día perdido” (El Trece)

Movilero

  • Alejandro Guatti

Noticiero diurno

  • “Tele 9 al mediodía”

Mejor actor

  • Luciano Cáceres por “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Deportivo

  • “ACTC Media TV”

Gastronomía

  • Ariel en su salsa

Branded Content

  • “Intuiciones by Bplay”

Mejor actriz

  • Gimena Accardi

Interés general

  • LAM

Reality

  • MasterChef Celebrity

Director

  • Eduardo Pinto

Labor periodística masculina

  • Rolando Graña

Jurado

  • Damián Betular
  • Donato de Santis
  • Germán Martitegui

Magazine

  • Cortá por Lozano

Revelación

  • Ian Lucas

Director de no ficción

  • Claudio Cuscela

Autor/Guionista

  • Juma Fodde Roma
  • María Meira
  • Carlos Zicanelli
  • Gina Álvarez
  • Leandro Custo

Labor humorística

  • Agustín Aristarán

Labor conducción femenina

  • Wanda Nara

Wanda Nara
Wanda Nara.

Wanda Nara.

Humorístico/Actualidad

  • “Polémica en el bar”

Noticiero nocturno

  • “Telefe Noticias”

Entretenimiento

  • “Buenas noches familia”

Ficción

  • “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Periodístico

  • “Opinión pública”

Labor periodística femenina

  • Mirtha Legrand

Panelista masculino

  • Luis Bremer

Labor conducción masculina

  • Guido Kaczka

Futbolístico

  • “Mundial de clubes”

Programa de servicios

  • “ADN buena salud” y “Aire de campo”

Producción integral

  • La voz Argentina

Martín Fierro de Oro

  • Guido Kaczka

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