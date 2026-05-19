Todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026

La televisión argentina volvió a vestirse de gala este lunes con una nueva entrega de los premios Martín Fierro 2026. La ceremonia organizada por APTRA reunió a actores, conductores, periodistas, productores y figuras históricas de la pantalla chica en el salón principal del Hilton, en una noche atravesada por reconocimientos, homenajes y momentos cargados de emoción.
La edición de este año tuvo un calendario especial debido a la agenda mundialista y se realizó apenas siete meses y medio después de la última entrega. Desde el escenario, Santiago del Moro encabezó la transmisión televisiva, mientras que el presidente de APTRA, Luis Ventura, destacó la competitividad de las ternas y el crecimiento de la industria audiovisual.
La gran figura de la madrugada resultó Guido Kaczka. El conductor de El Trece levantó el Martín Fierro de Oro y además sumó otros reconocimientos gracias al éxito de sus programas de entretenimiento.
Mirtha Legrand y Macaya Márquez se llevaron las ovaciones
Uno de los momentos más emotivos de la gala ocurrió cuando Mirtha Legrand apareció en pantalla y recibió un aplauso cerrado de gran parte del salón. La histórica conductora asistió a la ceremonia a sus 99 años y volvió a convertirse en una de las figuras centrales de la noche.
También recibió una fuerte ovación Enrique Macaya Márquez, quien a los 91 años continúa ligado a las grandes coberturas deportivas y volverá a trabajar en un Mundial.
El segmento “In Memoriam” generó otro de los momentos más sensibles de la ceremonia. Allí recordaron a las figuras fallecidas durante los últimos meses y la imagen final fue la del actor Luis Brandoni.
Embed - In Memoriam: El sentido homenaje a los que ya no están - Martín Fierro 2026
Todos los ganadores de los Martín Fierro 2026
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