Todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026

Guido Kaczka en los premios Martín Fierro.

La televisión argentina volvió a vestirse de gala este lunes con una nueva entrega de los premios Martín Fierro 2026. La ceremonia organizada por APTRA reunió a actores, conductores, periodistas, productores y figuras históricas de la pantalla chica en el salón principal del Hilton, en una noche atravesada por reconocimientos, homenajes y momentos cargados de emoción.

La edición de este año tuvo un calendario especial debido a la agenda mundialista y se realizó apenas siete meses y medio después de la última entrega. Desde el escenario, Santiago del Moro encabezó la transmisión televisiva, mientras que el presidente de APTRA, Luis Ventura, destacó la competitividad de las ternas y el crecimiento de la industria audiovisual.

La gran figura de la madrugada resultó Guido Kaczka. El conductor de El Trece levantó el Martín Fierro de Oro y además sumó otros reconocimientos gracias al éxito de sus programas de entretenimiento.

Mirtha Legrand y Macaya Márquez se llevaron las ovaciones Uno de los momentos más emotivos de la gala ocurrió cuando Mirtha Legrand apareció en pantalla y recibió un aplauso cerrado de gran parte del salón. La histórica conductora asistió a la ceremonia a sus 99 años y volvió a convertirse en una de las figuras centrales de la noche.

Mirtha Legrand Mirtha Legrand. También recibió una fuerte ovación Enrique Macaya Márquez, quien a los 91 años continúa ligado a las grandes coberturas deportivas y volverá a trabajar en un Mundial. El segmento “In Memoriam” generó otro de los momentos más sensibles de la ceremonia. Allí recordaron a las figuras fallecidas durante los últimos meses y la imagen final fue la del actor Luis Brandoni. Embed - In Memoriam: El sentido homenaje a los que ya no están - Martín Fierro 2026 Todos los ganadores de los Martín Fierro 2026 Cultural/Educativo “Tierras” (Telefe) Panelista femenina Analía Franchín Aviso publicitario “Decíselo” (Quilmes) Musical La peña de morfi Viajes/Turismo Por el mundo Big Show “Otro día perdido” (El Trece) Movilero Alejandro Guatti Noticiero diurno “Tele 9 al mediodía” Mejor actor Luciano Cáceres por “Tafí Viejo, verdor sin tiempo” Deportivo “ACTC Media TV” Gastronomía Ariel en su salsa Branded Content “Intuiciones by Bplay” Mejor actriz Gimena Accardi Interés general LAM Reality MasterChef Celebrity Director Eduardo Pinto Labor periodística masculina Rolando Graña Jurado Damián Betular

Donato de Santis

Germán Martitegui Magazine Cortá por Lozano Revelación Ian Lucas Director de no ficción Claudio Cuscela Autor/Guionista Juma Fodde Roma

María Meira

Carlos Zicanelli

Gina Álvarez

Leandro Custo Labor humorística Agustín Aristarán Labor conducción femenina Wanda Nara Wanda Nara Wanda Nara. Humorístico/Actualidad “Polémica en el bar” Noticiero nocturno “Telefe Noticias” Entretenimiento “Buenas noches familia” Ficción “Tafí Viejo, verdor sin tiempo” Periodístico “Opinión pública” Labor periodística femenina Mirtha Legrand Panelista masculino Luis Bremer Labor conducción masculina Guido Kaczka Futbolístico “Mundial de clubes” Programa de servicios “ADN buena salud” y “Aire de campo” Producción integral La voz Argentina Martín Fierro de Oro Guido Kaczka

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