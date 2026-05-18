El periodista Chiche Gelblung se descompensó y fue internado de urgencia

Chiche Gelblung fue internado de urgencia por una infección Chiche Gelblung vuelve a generar preocupación por su salud. Este lunes 18 de mayo se supo que el periodista de 82 años tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva.

Chiche Gelblung fue internado de urgencia en terapia intensiva luego de sufrir una descompensación, según informaron medios nacionales este lunes. El periodista y conductor, de 82 años, encendió la preocupación en el ambiente del espectáculo y el periodismo.

De acuerdo con las primeras informaciones, Gelblung habría sufrido una trombosis en el tobillo durante las últimas horas, motivo por el cual debió ser hospitalizado nuevamente. Su estado fue calificado como delicado, aunque trascendió que se encuentra despierto y a la espera de nuevos estudios médicos.

Chiche Gelblung Chiche Gelblung vuelve a generar preocupación por su salud. Este lunes 18 de mayo se supo que el periodista de 82 años tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva.

Una nueva internación de Chiche Gelblung La noticia se conoció durante la mañana de este lunes y generó preocupación entre sus colegas, seguidores y compañeros de trabajo. Por el momento, la información disponible indica que el periodista permanece en terapia intensiva, bajo control médico.

El episodio ocurre pocas semanas después de que Gelblung también fuera noticia por otra internación. En aquella oportunidad, había sido atendido en el Sanatorio Los Arcos tras una descompensación vinculada a un problema circulatorio. Según se informó entonces, los médicos le colocaron dos stents en la pierna y le recomendaron reposo. Qué se sabe de su estado Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial amplio sobre su evolución. La información que circuló indica que permanece internado y que los médicos evalúan los pasos a seguir.

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