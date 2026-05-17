La Paz, en Bolivia, concentra 18 de los 22 bloqueos que hay en todo el país

, El departamento de La Paz continúa siendo el principal foco de conflicto vial en Bolivia , al concentrar 18 de los 22 bloqueos activos registrados en todo el país, según el último reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

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La situación persiste pese al operativo conjunto desplegado por la Policía y las Fuerzas Armadas para liberar distintas rutas estratégicas.

El convoy de cisternas con combustible que lograron pasar los bloqueos pese al conflicto en Bolivia

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De acuerdo con el informe oficial, los cortes de ruta permanecen activos en sectores que rodean la sede de gobierno, entre ellos Viacha, Río Seco, Calajahuira y San Andrés de Machaca.

Las restricciones afectan la circulación vehicular y complican el ingreso y salida de productos hacia la capital boliviana.

Además de los bloqueos en La Paz, la ABC reportó otros tres puntos de conflicto en el departamento de Oruro y uno en San Julián, en el departamento de Santa Cruz.

Reactivaron los cortes tras el operativo

Aunque el Gobierno aseguró que el operativo del sábado permitió habilitar parcialmente algunas rutas esenciales, los sectores sociales retomaron las medidas de presión horas después.

En particular, organizaciones y vecinos de El Alto endurecieron los bloqueos tras el despliegue policial y militar.

Uno de los sectores más afectados es la ruta hacia los Yungas, que permanece cerrada debido a un bloqueo vecinal instalado en Calajahuira. Esto impide la salida de vehículos hacia el norte paceño.

También persisten cortes en la ruta a Oruro

La carretera que conecta La Paz con Oruro volvió a registrar bloqueos en distintos tramos luego del operativo de desbloqueo.

Incluso, el retorno de un contingente militar que había sido enviado para liberar las rutas quedó demorado por la reactivación de las protestas.

La situación mantiene en alerta a las autoridades nacionales ante el impacto que los cortes generan en el abastecimiento y la circulación.

El Gobierno prioriza el ingreso de insumos esenciales

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que durante el operativo lograron ingresar cisternas con oxígeno medicinal, combustible de aviación y camiones cargados con medicamentos que permanecían retenidos por los bloqueos.

Según explicó, el objetivo principal fue garantizar el abastecimiento inmediato de productos críticos para hospitales y servicios básicos en la sede de gobierno.

Mientras tanto, las negociaciones y las tareas de desbloqueo continúan en distintos puntos del país.