Crisis y tensión en Bolivia: bloqueos, operativo de seguridad y toma del aeropuerto

Bolivia atraviesa días de fuerte tensión política y social . En medio de los bloqueos que ya llevan más de dos semanas y un operativo policial-militar para liberar rutas, seguidores de Evo Morales tomaron el aeropuerto de Chimoré (Cochabamba) para impedir la detención del expresidente, que enfrenta procesos judiciales y tres órdenes de aprehensión .

Este sábado, grupos afines a Evo Morales ocuparon el aeropuerto de Chimoré , en el Trópico de Cochabamba. Según el dirigente Teófilo Sánchez, la toma fue “pacífica” y tuvo como objetivo evitar un operativo que, sostienen, buscaría ejecutar la captura del exmandatario.

De acuerdo con lo informado, para mantener la terminal inoperable, los manifestantes bloquearon la pista con piedras, ramas y otros objetos . La acción se dio en un contexto de escalada del conflicto nacional, con rutas cortadas, enfrentamientos y denuncias cruzadas.

Por qué buscan detener a Evo Morales: causas judiciales y órdenes de aprehensión

Evo Morales enfrenta tres órdenes de detención, vinculadas principalmente a un proceso judicial por estupro y trata de personas, en relación con denuncias por presuntos hechos ocurridos en 2015 con una adolescente, según reportes oficiales citados en Bolivia.

Desde su entorno, Morales denunció que existe un plan para detenerlo y deslizó la posibilidad de apoyo internacional en un eventual operativo, versión que se suma al clima de acusaciones políticas.

16 días de bloqueos: La Paz incomunicada y desabastecimiento

Los bloqueos encabezados por sectores afines a Morales ya llevan 16 días y, según balances oficiales citados por medios nacionales, dejaron a La Paz incomunicada, con consecuencias directas en el abastecimiento.

Entre los principales impactos reportados se mencionan faltantes de:

alimentos y carne

medicamentos

combustibles

oxígeno para hospitales

En ese marco, se informó que al menos tres mujeres murieron por no poder acceder a atención médica de urgencia a tiempo, en medio de las restricciones para circular.

Operativo policial y militar: detenidos, enfrentamientos y denuncias de violencia

En paralelo, el Gobierno boliviano avanzó con un despliegue de seguridad para despejar carreteras. La Defensoría del Pueblo informó que este sábado fueron arrestadas 57 personas, en un operativo con participación de más de 3.500 policías y militares, según el reporte mencionado.

En distintos puntos se registraron choques entre manifestantes y fuerzas del orden. También se denunciaron agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa en áreas rurales del sur de La Paz, además del uso de dinamitas y explosivos caseros por parte de grupos radicalizados, de acuerdo con lo consignado en el artículo base.

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Paz Regime Thugs Attack Indigenous Workers to Clear Anti-Government Barricades.



Police are Defecting as USA threatens to Kidnap Evo Morales via Puppet Paz. pic.twitter.com/kOrUI5Uy2U — Pamphlets (@PamphletsY) May 16, 2026

Acusaciones cruzadas: “financiamiento del narcotráfico” y denuncias de “complot”

El conflicto también escaló en el terreno político. Desde el Gobierno se denunció un supuesto plan para desestabilizar el país y se apuntó a la existencia de financiamiento ilegal.

En ese sentido, el vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó: “El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes”, responsabilizando a Morales y sus aliados por acciones que, según la administración nacional, ponen en riesgo la democracia.

Morales, por su parte, negó las acusaciones y reclamó garantías para su seguridad y el ejercicio de su defensa, mientras insiste en que existe un operativo orientado a detenerlo.

Un conflicto que se extiende a varias regiones

Aunque el foco más crítico está puesto en La Paz y en Cochabamba, la crisis alcanza también a otras zonas como Oruro, Santa Cruz y Cochabamba, profundizando la tensión social por las dificultades para transportar bienes esenciales y sostener el abastecimiento.

En ese escenario, la toma del aeropuerto de Chimoré aparece como un nuevo punto de quiebre: expresa el nivel de movilización de los sectores que respaldan a Evo Morales y suma presión sobre un país que ya atraviesa un conflicto de alta intensidad.