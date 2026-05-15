Vecinos y comerciantes de la vieja terminal preocupados por los robos en la zona

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps

Un violento robo a una persona de 71 años en una parada de ómnibus de la vieja terminal volvió a poner el foco sobre la inseguridad en uno de los sectores más transitados de San Salvador de Jujuy. El hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia: el atacante arrojó a la víctima al suelo para robarle el celular y luego fue demorado en un operativo policial, con el aparato entre sus pertenencias.

A partir de ese episodio, Canal 4 recorrió la zona y recogió testimonios de personas que viven, trabajan o transitan frecuentemente por el lugar. En varios casos, coincidieron en que se trata de un sector donde los robos ocurren de manera reiterada.

Embed - Robo en la vieja terminal “Toda esta zona hay muchos robos” Una trabajadora que permanece todos los días en la vieja terminal fue contundente al describir la situación. “No, hay muchos robos. A mí me roban. Por ejemplo, me doy vuelta y ya me roban”, expresó. También aseguró que el problema no se limita a un punto específico: “Toda esta zona hay muchos robos”.

Otra mujer, con más de 15 años de trabajo en el sector, sostuvo que la problemática viene de larga data. “Sí, hay muchos robos”, afirmó, y agregó que suelen ocurrir “por acá generalmente”, incluso en las paradas de enfrente. “Siempre fue así”, resumió.

Paradas, puestos y grupos que se amontonan Entre los testimonios recogidos también apareció la preocupación por lo que ocurre alrededor de las paradas y de los puestos de venta. Una vecina señaló que “todos los días debe haber robo” y advirtió que muchas veces los hechos ocurren cuando se forman grupos de personas. “Siempre hay un grupito que se amontonan y ya les rompen la cartera y uno no se da cuenta”, relató. Otra comerciante aseguró que suele cubrir sus pertenencias mientras trabaja porque, según dijo, suelen merodear por detrás de los puestos. También mencionó que los viernes y sábados se complica más la situación. La mayoría de las voces consultadas describieron un escenario marcado por la preocupación y la costumbre de convivir con hechos de inseguridad en el día a día. Embed - ENCUESTA ROBOS VIEJA TERMINAL

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