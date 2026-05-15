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15 de mayo de 2026 - 20:57
Policiales.

Vecinos y comerciantes de la vieja terminal preocupados por los robos en la zona

Tras el violento robo a una persona de 71 años en una parada, vecinos y trabajadores de la vieja terminal advierten por robos frecuentes en ese sector.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps

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A partir de ese episodio, Canal 4 recorrió la zona y recogió testimonios de personas que viven, trabajan o transitan frecuentemente por el lugar. En varios casos, coincidieron en que se trata de un sector donde los robos ocurren de manera reiterada.

Embed - Robo en la vieja terminal

“Toda esta zona hay muchos robos”

Una trabajadora que permanece todos los días en la vieja terminal fue contundente al describir la situación. “No, hay muchos robos. A mí me roban. Por ejemplo, me doy vuelta y ya me roban”, expresó. También aseguró que el problema no se limita a un punto específico: “Toda esta zona hay muchos robos”.

Otra mujer, con más de 15 años de trabajo en el sector, sostuvo que la problemática viene de larga data. “Sí, hay muchos robos”, afirmó, y agregó que suelen ocurrir “por acá generalmente”, incluso en las paradas de enfrente. “Siempre fue así”, resumió.

Paradas, puestos y grupos que se amontonan

Entre los testimonios recogidos también apareció la preocupación por lo que ocurre alrededor de las paradas y de los puestos de venta. Una vecina señaló que “todos los días debe haber robo” y advirtió que muchas veces los hechos ocurren cuando se forman grupos de personas. “Siempre hay un grupito que se amontonan y ya les rompen la cartera y uno no se da cuenta”, relató.

Otra comerciante aseguró que suele cubrir sus pertenencias mientras trabaja porque, según dijo, suelen merodear por detrás de los puestos. También mencionó que los viernes y sábados se complica más la situación.

La mayoría de las voces consultadas describieron un escenario marcado por la preocupación y la costumbre de convivir con hechos de inseguridad en el día a día.

Embed - ENCUESTA ROBOS VIEJA TERMINAL

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