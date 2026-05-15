Perico: manejaba con 2,84 gramos de alcohol en sangre y fue detenido

Un hombre que manejaba un auto en estado de ebriedad en Perico fue demorado. El conductor tenía 2,84 G/L de alcohol en sangre y fue detenido por personal de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida en esa ciudad jujeña.

El conductor estaba acompañado de otros dos pasajeros que también fueron llevados a la dependencia, en este caso por resistencia a la autoridad .

Los efectivos de la fuerza policial recibieron la alerta de un inspector de tránsito municipal, quien detalló que, en inmediaciones de la feria mayorista, un vehículo Chevrolet Astra circulaba realizando maniobras peligrosas .

controles alcoholemia.jpg Detuvieron a un conductor alcoholizado en Perico: tenía 2,84 G/L

El auto fue interceptado en un tramo de Avenida Congreso. Viajaban tres hombres, quienes reaccionaron de manera alterada. Tras realizarle al conductor el test de alcoholemia, confirmaron que estaba manejando bajo los efectos del alcohol. Todos terminaron en la Seccional 21°, donde se iniciaron las actuaciones contravencionales correspondientes.

Perico: iba en moto, atropelló a una mujer y se fugó

Una mujer mayor resultó herida tras ser atropellada en Perico. El siniestro vial ocurrió en la intersección de avenida La Bandera y calle Rivadavia. De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por una motocicleta, quedando tendida sobre la calzada producto del fuerte impacto.

Según relataron personas que presenciaron el hecho, el vehículo involucrado sería una motocicleta de color negro con rojo, conducida por un hombre que vestía una campera azul y llevaba colocado un pasamontañas negro.

Tras atropellar a la mujer, el conductor abandonó rápidamente el lugar sin asistir a la víctima, por lo que es intensamente buscado por las autoridades. Vecinos y transeúntes auxiliaron a la mujer hasta la llegada del personal policial y del SAME, que brindó las primeras atenciones médicas en el lugar.