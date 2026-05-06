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6 de mayo de 2026 - 09:31
Policiales.

Detuvieron en Perico a un hombre buscado por tentativa de homicidio

El hombre detenido en Perico tenía un pedido de detención vigente por una causa de homicidio simple en grado de tentativa.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Perico: intentó escapar y tenía pedido de captura

 

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El procedimiento ocurrió en barrio San Cayetano, cuando el personal policial fue advertido sobre la presencia de dos personas que merodeaban en inmediaciones de un puesto de salud.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a los dos sujetos, quienes al notar la presencia policial adoptaron una actitud evasiva e intentaron escapar. Los agentes lograron interceptarlos y retenerlos en el sector para realizar la identificación correspondiente.

Tenía pedido de captura

Tras consultar los datos en el sistema, se estableció que uno de los hombres tenía vigente un pedido de detención por una causa caratulada como homicidio simple en grado de tentativa. Ante esa situación, fue aprehendido de inmediato y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

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