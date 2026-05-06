Detuvieron en Perico a un hombre buscado por tentativa de homicidio

Perico: intentó escapar y tenía pedido de captura

Un hombre que era buscado por la Justicia fue detenido durante en las últimas horas en la ciudad de Perico, luego de un operativo preventivo realizado por agentes del Grupo Operativo Motorizado, con asiento en esa localidad.

El procedimiento ocurrió en barrio San Cayetano, cuando el personal policial fue advertido sobre la presencia de dos personas que merodeaban en inmediaciones de un puesto de salud.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a los dos sujetos, quienes al notar la presencia policial adoptaron una actitud evasiva e intentaron escapar. Los agentes lograron interceptarlos y retenerlos en el sector para realizar la identificación correspondiente.

Tenía pedido de captura Tras consultar los datos en el sistema, se estableció que uno de los hombres tenía vigente un pedido de detención por una causa caratulada como homicidio simple en grado de tentativa. Ante esa situación, fue aprehendido de inmediato y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

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