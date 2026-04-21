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21 de abril de 2026 - 14:57
Jujuy.

Comunicado de la cooperativa de Tabacaleros tras el incendio registrado en Perico

Luego del incendio reportado en la Cooperativa de Tabacaleros, emitieron un comunicado para detallar los hechos ocurridos en Perico. Aseguraron que no hay personas heridas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cooperativa de Tabacaleros incendio
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Comunicado de la Cooperativa de Tabacaleros

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy informa que en el día de la fecha, alrededor de las 11:00 horas, se detectó un principio de incendio en el sector de secado de palos, específicamente en las cañerías que derivan el aire caliente hacia el exterior de la planta de proceso.

La situación fue rápidamente controlada por la brigada de emergencia de la Cooperativa, con el apoyo inmediato del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Perico, actuando de manera eficiente y coordinada.

incendio Cooperativa de Tabacaleros

Como resultado del hecho, no se registraron daños personales, y únicamente se observaron daños materiales menores.

Actualmente, personal técnico de la Cooperativa se encuentra realizando la evaluación de los equipos afectados, estimando su reparación en las próximas horas, con el objetivo de restablecer la operatoria habitual en el menor tiempo posible.

La Cooperativa destaca la rápida respuesta de los equipos intervinientes y reafirma su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y la continuidad de sus operaciones.

Informe del Subcomisario de Bomberos

Embed - ALFREDO CALA -SUBDIRECTOR DE BOMBEROS - Incendio en la Cooperativa de Tabacaleros de Perico

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