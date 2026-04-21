Comunicado de la cooperativa de Tabacaleros tras el incendio registrado en Perico

Un principio de incendio se originó en la Cooperativa de Tabacaleros de Perico en la mañana de este martes 21 de abril. Luego de lo sucedido, y ante la presencia de efectivos policiales y de Bomberos, se emitió un comunicado en el que detallaron las causas del hecho.

Comunicado de la Cooperativa de Tabacaleros La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy informa que en el día de la fecha, alrededor de las 11:00 horas, se detectó un principio de incendio en el sector de secado de palos, específicamente en las cañerías que derivan el aire caliente hacia el exterior de la planta de proceso.

La situación fue rápidamente controlada por la brigada de emergencia de la Cooperativa, con el apoyo inmediato del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Perico, actuando de manera eficiente y coordinada.

incendio Cooperativa de Tabacaleros

Como resultado del hecho, no se registraron daños personales, y únicamente se observaron daños materiales menores. Actualmente, personal técnico de la Cooperativa se encuentra realizando la evaluación de los equipos afectados, estimando su reparación en las próximas horas, con el objetivo de restablecer la operatoria habitual en el menor tiempo posible. La Cooperativa destaca la rápida respuesta de los equipos intervinientes y reafirma su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y la continuidad de sus operaciones. Informe del Subcomisario de Bomberos Embed - ALFREDO CALA -SUBDIRECTOR DE BOMBEROS - Incendio en la Cooperativa de Tabacaleros de Perico

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