Lozano: controlaron el incendio que consumió unas 65 hectáreas

El incendio forestal en Lozano , en el límite entre esa localidad y León y que se habría originado luego que un grupo de personas encendiera el fuego para ahuyentar a un puma, fue controlado este martes luego del trabajo del personal de incendios forestales.

Jorge Torrico, director de Incendios Forestales , confirmó que a pesar que el viento favoreció la expansión de las llamas, en las últimas horas “fue controlado”, y destacó el trabajo de las cuadrillas de El Brete que trabajaron en estas 48 horas.

Torrico dijo que fueron “aproximadamente 65 hectáreas afectadas” por el fuego y aseguró que la tarea para extinguir el fuego se dificulta ya que es “ una topografía compleja en esa montaña , con muchos barrancos y muchos precipicios”.

incendio en Lozano Incendio en Lozano

Afirmó que “tenemos que tener en cuenta que los pumas viven en la montaña ”, y rechazó prender fuego para asustarlos. “Nosotros somos los que no estamos ubicados bien. Hay que buscar otro tipo de metodología”, señaló.

Concientización para evitar incendios

“Es tratar de llegar a los lugares donde menos llega la información, entre comillas, y tratar de decirle a la gente que tiene que cambiar. Hay unas prácticas que son malas para lo que es el ambiente y malas para lo que son los animales”, afirmó.

10 incendios en Jujuy

Confirmó que hasta ahora “tuvimos 10 incendios, que todos son en la parte del norte y uno acá en el valle”, y dijo que, en la zona del valle y el ramal, “todavía no hay disponibilidad de combustible, está todo verde”, indicó. “Tendríamos que acostumbrarnos a vivir en la naturaleza con el verde y después con el amarillo, y no prender fuego”.

Destacó lo vital de poder llegar rápido cuando se detecta un incendio. “El 99,9% de los incendios son provocados por los humanos, o sea, por la mala práctica que hacen con el fuego”, y confirmó que trabajan para evitar esas acciones.

Embed - JORGE TORRICO – Dtor. de Incendios Forestales

Subrayó el trabajo con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y con los medios aéreos disponibles en Salta, Tucumán y Catamarca para combatir los incendios. “Dentro de lo que es la organización para el combate, está preparado Jujuy”.

“Nosotros tenemos cinco brigadas en la provincia. El ataque rápido es crucial para nosotros para que no se formen los incendios descontrolables, los incendios forestales”, y marcó el apoyo del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de otras brigadas cuando se los requiere.