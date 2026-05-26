Un incendio forestal de aproximadamente 40 hectáreas se mantiene activo en la localidad de Lozano, en el límite entre esta localidad y León, luego de que aparentemente se encendiera fuego para intentar ahuyentar a un puma. Así lo informó Jorge Torrico, director de Incendios Forestales, quien explicó que el viento favoreció la expansión de las llamas en la zona.
Cómo comenzó el incendio en Lozano
Según detalló Torrico a TodoJujuy.com, este lunes vecinos del lugar realizaron una denuncia por la presencia de un importante incendio en Lozano. A partir de ese aviso, comenzaron a trabajar de manera satelital para detectar puntos calientes y obtener las coordenadas necesarias para llegar hasta el sector afectado.
Desde la base de El Brete enviaron una cuadrilla para realizar un acercamiento a la zona. Con la colaboración de personas del lugar, lograron llegar al sector y confirmar que se trataba de un incendio de grandes dimensiones, que llevaba encendido cerca de dos días.
Embed - Intentaron ahuyentar a un puma y causaron un incendio de 40 hectáreas en Lozano
La causa del fuego: intentar ahuyentar a un puma
Sobre el origen, Torrico indicó que el incendio habría comenzado aparentemente por "intentar espantar a un puma". Una vez iniciado el fuego, las condiciones del tiempo complicaron la situación.
“El viento hizo el resto”, señaló el director de Incendios Forestales al referirse al avance de las llamas.
40 hectáreas afectadas
Hasta el momento, de acuerdo a la información satelital, el incendio habría afectado unas 40 hectáreas en el límite entre Lozano y León.
Asimismo, se dio a conocer que los brigadistas continúan trabajando para controlar el avance del fuego y evaluar la situación en el sector.
incendio forestal en Lozano
El trabajo de las brigadas
El incendio sigue activo. Durante la jornada, dos cuadrillas de la Brigada de El Brete trabajaban en la zona y reemplazaron al equipo que había intervenido previamente.
Torrico explicó que este martes las tareas se concentraron sobre el flanco derecho del incendio, mientras que el día anterior se habían realizado trabajos en el flanco izquierdo.
Al finalizar la jornada, esperan contar con más información sobre el comportamiento del fuego y si bajó su intensidad.
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