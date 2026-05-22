Un incendio en una subestación de Edesur dejó a miles de usuarios sin luz en CABA

La detonación de dos transformadores desató un incendio de gran intensidad en la subestación de Parque Centenario perteneciente a Edesur. El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes , cerca de las 3:15 , y provocó como consecuencia un apagón de gran alcance en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires .

Desde la Policía de la Ciudad informaron a este medio que, en un primer momento, personal de la empresa advirtió que no estaban dadas las condiciones de seguridad para el trabajo de los bomberos , por lo que se decidió interrumpir el suministro eléctrico .

SE INCENDIÓ UNA SUBESTACIÓN DE EDESUR Y HUBO CASI 100.000 USUARIOS SIN LUZ Un incendio de gran magnitud en la subestación de Edesur de Parque Centenario provocó un apagón durante la madrugada del viernes en la Ciudad de Buenos Aires. El episodio se originó tras la explosión de… pic.twitter.com/HKpodg6BDI

En relación con el operativo , fuentes policiales señalaron que se utilizó un hidro elevador para realizar un ataque desde altura . Además, precisaron que finalmente se empleó un agente emulsor debido a que el fuego se habría originado en el aceite de dos transformadores , hasta lograr controlar por completo la situación.

Por su parte, la empresa Edesur informó a Infobae que, por motivos de seguridad, se interrumpió el suministro eléctrico en la zona afectada y que la restauración del servicio se realizaría de manera progresiva durante la mañana. Actualmente, el funcionamiento del sistema ya se encuentra normalizado en su totalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Nnicolas103/status/2057765189617963406&partner=&hide_thread=false Sarmiento y Río de Janeiro. Incendio en una Subestación de Edesur. Bomberos de la Ciudad atacó el fuego sobre 2 transformadores, mediante el uso de un hidroelevador. El proceso está extinguido. Sin heridos. Fue a la madrugada. pic.twitter.com/bxhFZ73Jr3 — Néstor Nicolás (@Nnicolas103) May 22, 2026

Entre los barrios más perjudicados por el episodio se encontraron Caballito, Villa Crespo y Almagro, entre otros sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Según cifras oficiales de la compañía, en el momento de mayor impacto del corte se llegó a registrar un total de 103.760 usuarios sin servicio. Hacia las 8 de la mañana, la cantidad de afectados había descendido a 24.610.

Villa Crespo, Almagro y Caballito fueron los barrios más afectados por el corte de luz de esta mañana.

En tanto, de acuerdo con los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 7:30 el suministro eléctrico continuaba interrumpido para unos 8.098 usuarios en Almagro, 6.355 en Villa Crespo y 5.363 en Caballito.

Impacto del corte, barrios afectados y avance de la normalización del servicio

En el caso de La Paternal, otro de los barrios que sufrió el impacto del corte, el suministro eléctrico ya se había restablecido en gran parte de la zona, de acuerdo con lo informado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El incendio se provocó a las 3.15 de la madrugada en la intersección de Ramos Mejía y Antonio Machado, lugar donde se encuentra la subestación.

En tanto, personal de Bomberos de la Ciudad se hizo presente en el lugar, constató el incendio y, por precaución, solicitó la intervención de una ambulancia del SAME, según indicaron a este medio. Luego, los efectivos trabajaron para controlar las llamas junto a una cuadrilla de Edesur, sin que se registraran personas heridas.

En el área continúa desplegado personal policial de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad, que participó en el operativo de asistencia y control en la zona afectada. Alrededor de las 7 de la mañana, en distintos sectores comenzó a observarse una normalización progresiva y paulatina del suministro eléctrico.