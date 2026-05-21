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21 de mayo de 2026 - 16:20
Jujuy.

El Niño del Chañi volverá a Jujuy después de más de un siglo

El cuerpo del Niño del Chañi será restituido a comunidades de Jujuy tras permanecer 119 años en Buenos Aires.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tras 119 años, restituyen al Niño del Chañi a su comunidad en Jujuy

Tras 119 años, restituyen al Niño del Chañi a su comunidad en Jujuy

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El Museo anunció que la ceremonia de restitución comenzará el próximo 27 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizará la despedida del ancestro. Luego, el cuerpo será trasladado a Jujuy y recibido el 28 de mayo en Tumbaya, en una ceremonia comunitaria que tendrá lugar en la plaza Toribio Flores de El Moreno.

Tras 119 años, restituyen al Niño del Chañi a su comunidad en Jujuy
Tras 119 años, restituyen al Niño del Chañi a su comunidad en Jujuy

Tras 119 años, restituyen al Niño del Chañi a su comunidad en Jujuy

El cuerpo corresponde a un niño de alrededor de 5 años que fue encontrado en el Nevado de Chañi, una de las cumbres sagradas más importantes de los Andes argentinos y la montaña más alta de Jujuy.

“Los cuerpos de los ancestros no son piezas arqueológicas”

El niño fue hallado junto a textiles, sandalias, bolsas tejidas y objetos ceremoniales incas, conservados por el frío extremo de la montaña. Según las explicaciones arqueológicas, el Niño del Chañi habría formado parte de una ceremonia de Capacocha, uno de los rituales más importantes del Tawantinsuyu. En estas ceremonias, niños y niñas eran llevados a las altas montañas andinas como ofrendas espirituales a los Apus, las montañas sagradas.

“Los cuerpos de los ancestros no son piezas arqueológicas”, sostuvo el Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti” en el anuncio de la restitución. Para las comunidades indígenas de la Puna, este proceso “no representa la devolución de un ‘objeto arqueológico’, sino el regreso de un ancestro a su territorio ceremonial”, indicaron.

Tras 119 años, restituyen al Niño del Chañi a su comunidad en Jujuy
Tras 119 años, restituyen al Niño del Chañi a su comunidad en Jujuy

Tras 119 años, restituyen al Niño del Chañi a su comunidad en Jujuy

El Chañi como Apu sagrado

Desde la cosmovisión andina, el Chañi sigue siendo un Apu, una montaña sagrada vinculada con la vida, el agua, la espiritualidad y la protección de los territorios. El Nevado de Chañi forma parte del patrimonio natural, espiritual y cultural de los pueblos indígenas de la Puna jujeña.

Por eso, la restitución tiene un profundo valor comunitario y simbólico. No se trata solo del regreso de restos humanos, sino del retorno de un ancestro a su territorio de origen.

Un reclamo de décadas por el Niño del Chañi

“La comunidad reclamó durante décadas el regreso de su ancestro”, recordó el Museo Etnográfico. El pedido fue impulsado por la Comunidad Indígena El Angosto de El Moreno. En 2024, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires aprobó oficialmente la restitución del niño junto al ajuar ceremonial que lo acompañaba. Se trata de la segunda restitución que realiza el Museo Etnográfico de la UBA.

Cómo serán las ceremonias

La ceremonia de despedida se realizará el 27 de mayo, desde las 17, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero se hará la entrega oficial con el acta de restitución. A las 18 está prevista la ceremonia espiritual de despedida y acompañamiento del ancestro.

Al día siguiente, el 28 de mayo, a las 15, se realizará la ceremonia comunitaria en la plaza Toribio Flores de El Moreno, en Tumbaya, con actividades protocolares y comunitarias.

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