Rescataron a un hombre de 79 años que cayó por un barranco camino al Chañi

Rescataron a un hombre de 79 años tras caer por un barranco camino al Chañi

Un hombre de 79 años debió ser rescatado este martes luego que cayera por un barranco camino al Chañi . El adulto mayor fue extraído de la zona donde quedó accidentado tras un trabajo de dos comitivas y un amplio despliegue.

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El trabajo fue durante dos jornadas consecutivas en la zona de La Encrucijada , camino al Chañi, para asistir al hombre que sufrió una grave caída en altura del cerro. Tuvo fractura de costilla, hematoma, fisura craneal, hemorragia interna y mareos.

El equipo de rescate estuvo integrado por personal de Defensa Civil, Bomberos de la División Rescate, CEOP, Seccional 54 de Yala, Criminalística, SAME y un baqueano de la zona Cristian Aisama, más una ambulancia del SAME.

Rescataron a un hombre de 79 años tras caer por un barranco camino al Chañi Rescataron a un hombre de 79 años tras caer por un barranco camino al Chañi

Como no podía caminar a raíz de las lesiones que sufrió, los rescatistas debieron llegar hasta donde estaba inmovilizado para llevarlo a pie con una camilla hasta donde la ambulancia lo esperó en un punto estratégico para el inmediato diagnóstico y traslado.

El accidente en el camino al Chañi

El operativo se desarrolló en el paraje Bajada de Despensa, luego que el hombre cayera cuando viajaba junto a su mula el lunes 20 de abril apenas pasadas las 18 horas, y una persona que estaba en la zona detectó la situación.

Permaneció en el lugar para resguardar la zona hasta la llegada de las autoridades, aunque la complejidad del terreno obligó a desplegar un equipo especializado que se trasladó para iniciar las tareas de búsqueda y rescate que culminaron con éxito.