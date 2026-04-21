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21 de abril de 2026 - 08:52
Jujuy.

Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto

El hecho con el colectivo ocurrió en calle Martearena. La rueda salió despedida unos 30 metros y terminó impactando contra un vehículo particular.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Accidente - coolectivo sin rueda (2)
Accidente - coolectivo sin rueda (1)
Accidente - coolectivo sin rueda (3)
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Según los primeros datos, el episodio se registró cerca de las 8 de la mañana. En plena marcha, a la unidad se le desprendió por completo la rueda de la parte trasera izquierda, que salió despedida y avanzó aproximadamente 30 metros.

En ese recorrido, la rueda terminó impactando contra la puerta trasera de un auto particular que se encontraba estacionado en la zona. El colectivo se encuentra parado sobre avenida Martearena a la altura de uno de los ingresos de la Facultad de Ingeniería quedando el transito cortado media calzada.

Accidente - coolectivo sin rueda (1)

La rueda salió despedida varios metros

Las imágenes del hecho muestran el momento posterior al incidente, con la rueda separada del colectivo sobre la calzada y la unidad detenida con el eje trasero expuesto.

La situación causó sorpresa, preocupación y nerviosismo en los pasajeros, ya que todo ocurrió en una franja horaria de importante circulación vehicular en la capital jujeña.

El siniestro, no registró personas heridos solo daños materiales en un vehículo particular que se encontraba en la zona. Por otra parte, la unidad realizada el recorrido del barrio Tupac Amaru- Hospital de Niños, por lo que los pasajeros ya tomaron otra unidad.

Accidente - coolectivo sin rueda (3)

Media calzada en avenida Martearena

El hecho tuvo lugar sobre calle Martearena, antes del monumento a Canónigo Gorriti, en un sector muy transitado de San Salvador de Jujuy, siendo una de las vías mas rápidas para salir del centro rumbo al Puente Tucumán.

Un colectivo perdió una rueda en pleno y terminó chocando contra un auto

Un colectivo perdió una rueda en pleno y terminó chocando contra un auto

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