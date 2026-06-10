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10 de junio de 2026 - 07:18
Jujuy.

Hoy se celebra el Día de la Mujer Jujeña de la Independencia: por qué el 10 de junio

La fecha fue incorporada oficialmente en 2022 mediante la Ley 6.312 y recuerda a las mujeres jujeñas que resistieron la ocupación realista.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Día de la Mujer Jujeña de la Independencia (foto ilustrativa).

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La fecha fue establecida oficialmente en 2022, a partir de la sanción de la Ley 6.312, como reconocimiento a aquellas mujeres que participaron activamente en la resistencia. Fueron estrategas, comunicadoras, médicas y líderes de una red revolucionaria que arriesgó su vida por la patria.

Por qué se eligió el 10 de junio

Día de la Mujer Jujeña de la Independencia (foto ilustrativa).
Día de la Mujer Jujeña de la Independencia (foto ilustrativa).

Día de la Mujer Jujeña de la Independencia (foto ilustrativa).

El 10 de junio recuerda un episodio ocurrido en 1814, cuando Jujuy atravesaba la segunda invasión del ejército realista. Ese día, un grupo de mujeres fue tomado prisionero con la intención de ser llevado al Perú.

Sin embargo, por intervención de Julián Gregorio Zegada, jujeño miembro del Cabildo realista, finalmente solo fueron trasladadas hasta Huacalera, donde fueron abandonadas a su suerte junto a sus hijos.

La medida buscaba castigar el rol que estas mujeres cumplían dentro de la resistencia. En medio de la ocupación, muchas de ellas habían decidido quedarse en la ciudad y colaborar con la causa independentista a través de tareas de información, comunicación y apoyo a las fuerzas patriotas.

Mujeres de la independencia

Tras el Éxodo Jujeño de 1812 y la reconquista de Jujuy en 1813, la región volvió a quedar bajo control español luego de las derrotas patriotas en Vilcapugio y Ayohúma. La invasión encabezada por Joaquín de la Pezuela sembró temor en Jujuy y Salta.

En ese contexto, las mujeres jujeñas ocuparon un lugar decisivo. Formaron una red secreta de información y comunicación integrada por mujeres de distintos sectores sociales. Su participación fue clave en la lucha por la independencia y en la defensa del territorio.

Cuando los realistas descubrieron su participación, ordenaron su expulsión. Aunque el castigo fue suavizado, las mujeres fueron obligadas a marchar hacia la Quebrada de Humahuaca en condiciones adversas.

Meses después, en agosto de 1814, las tropas patriotas al mando de Martín Güemes expulsaron a los realistas. La historia de aquellas mujeres quedó como símbolo de coraje, resistencia y compromiso con la independencia.

Por eso, cada 10 de junio, Jujuy recuerda a las mujeres que fueron parte esencial de una lucha muchas veces invisibilizada, pero decisiva para la historia de la provincia y del país.

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