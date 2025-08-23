Multitudinario desfile por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño en Alto comedero

Cientos de personas se hacen presentes en la avenida Forestal de Alto Comedero para el tradicional desfile cívico, militar y gaucho a 213° aniversario del Éxodo Jujeño , la gesta heroica del pueblo de la provincia.

Canal 4 de Jujuy acompaña a la comunidad con una transmisión especial en vivo desde las 10 horas, evento exclusivo para los clientes , acercando a los hogares de toda la provincia la emoción y el fervor patrio de este acontecimiento que congrega cientos de personas.

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge , destacó la masiva participación en las actividades previas y subrayó el valor cultural de la conmemoración. “Desde ayer fue una gran sorpresa la cantidad de gente. El tiempo cambió abruptamente y nos permitió hacer la quema. Fueron más de 40 mil rodeando todo el Xibi Xibi. Es una fiesta extraordinaria que se repite, con un gran despliegue en Alto Comedero”, expresó.

Asimismo, sostuvo la necesidad de dar mayor visibilidad a la gesta histórica. “El Éxodo Jujeño debe conocerse a nivel nacional. Quienes están en la política y la cultura muchas veces lo desconocen, y tenemos el deber de hacerlo conocer”, indicó.

Finalmente, Jorge remarcó el valor simbólico de la conmemoración: “La respuesta a los comentarios centralistas son estas expresiones, donde demostramos el patriotismo”.

RAÚL JORGE - INTENDENTE

Lisandro Aguiar: "Jujuy hizo un gran sacrificio por la Argentina"

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, destacó la importancia de las celebraciones por el Éxodo Jujeño y remarcó el sacrificio histórico del pueblo. “A lo largo de todas las batallas de la independencia, Jujuy perdió casi el 33% de su población. El sacrificio que hizo Jujuy para que Argentina exista fue muy importante y debemos ser los primeros en valorizarlo, para luego pasar a una trascendencia nacional”, señaló.

En ese sentido, agregó: “El compromiso es seguir trabajando por este país que todos queremos. Las celebraciones son fundamentales. En una avenida que fue transformada, es muy importante que venga mucha gente de toda la ciudad. Será una jornada larga con más de 2000 gauchos”.

Lisandro Aguiar - Presidente del Concejo Deliberante

Nadie de queda afuera del homenaje al Éxodo Jujeño

