Incendios en Jujuy: brigadistas y bomberos combaten el fuego en distintos frentes

Incendio en Perico.

El coordinador provincial de Emergencias, Carlos Mamani, informó a Canal 4 sobre el intenso operativo desplegado para combatir los incendios que afectan a varias localidades de la provincia.

“Estamos tratando de organizar la parte operativa de los incendios que se están registrando en Ciudad Perico”, señaló.

Según explicó, el personal de Incendios Forestales junto a sus cuadrillas trabaja en la zona de El Pongo, mientras que bomberos de la Policía y los bomberos voluntarios de Monterrico, Perico y El Carmen intervienen en el sector sur-norte de Perico, a la altura de los paneles solares. Allí cuentan con apoyo de camiones cisterna del municipio para las tareas de contención.

image Incendio en Perico. Además, Mamani indicó que se registraron otros focos en San Antonio, El Carmen y en el Loteo Labarta, donde también se encuentran activos los cuerpos de bomberos voluntarios locales.

El funcionario destacó que las acciones responden a un trabajo operativo coordinado entre distintas instituciones, sumándose en las últimas horas la colaboración de Agua Potable, que abastece con cisternas a las unidades que lo requieren. AQPYmv5v1bpWdG3-cFx4gBxaQKGUeTCfOkXQsfwHdezKiWNazgu802q9dmD6fJksA3_OfkZxmPAtLB2DYEXrNMQ6JufDLVUpKWssH1k-FwokXw

