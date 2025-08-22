sábado 23 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 22:11
Alerta.

Incendios en Jujuy: brigadistas y bomberos combaten el fuego en distintos frentes

Desde Emergencias confirmaron que distintos focos de incendio afectan a Perico, San Antonio y El Carmen

Federico Franco
Por  Federico Franco
Incendio en Perico.

Incendio en Perico.

“Estamos tratando de organizar la parte operativa de los incendios que se están registrando en Ciudad Perico”, señaló.

Según explicó, el personal de Incendios Forestales junto a sus cuadrillas trabaja en la zona de El Pongo, mientras que bomberos de la Policía y los bomberos voluntarios de Monterrico, Perico y El Carmen intervienen en el sector sur-norte de Perico, a la altura de los paneles solares. Allí cuentan con apoyo de camiones cisterna del municipio para las tareas de contención.

image
Incendio en Perico.

Incendio en Perico.

Además, Mamani indicó que se registraron otros focos en San Antonio, El Carmen y en el Loteo Labarta, donde también se encuentran activos los cuerpos de bomberos voluntarios locales.

El funcionario destacó que las acciones responden a un trabajo operativo coordinado entre distintas instituciones, sumándose en las últimas horas la colaboración de Agua Potable, que abastece con cisternas a las unidades que lo requieren.

