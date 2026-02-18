Incendios en la Patagonia: cómo funciona la restauración activa para recomponer los bosques nativos

Qué es la restauración activa, el método para recuperar los bosques patagónicos después de los incendios.

Tras el accionar de bomberos y equipos de emergencia que logran contener los incendios forestales en la Patagonia —un fenómeno que se repite cada temporada estival — surge el interrogante acerca de si será posible restaurar , y de qué manera, el entorno natural típico del sur argentino .

En este escenario, la reforestación por sí sola resulta insuficiente: además, se vuelve fundamental erradicar especies vegetales exóticas invasoras que aceleran el deterioro de la vegetación nativa .

Distinguir entre una especie exótica y una exótica invasora resulta fundamental en un escenario como el actual, con más de 65 mil hectáreas de bosque nativo consumidas por las llamas .

Se considera especie exótica invasora a aquella planta que no solo es ajena al ecosistema en el que fue introducida, sino que además se expande con una velocidad superior a la de las variedades autóctonas , ocupando el terreno y desplazando progresivamente a la vegetación originaria .

Aunque el escenario resulta poco prometedor, hay estrategias para recuperar el entorno, como la denominada restauración activa, que implica no solo volver a forestar las zonas afectadas por el fuego, sino también —en regiones como la Patagonia— retirar de manera sistemática las plantas invasoras introducidas desde otros ecosistemas.

Los planes de reforestación ya no alcanzan y ni siquiera hay plantines disponibles para llevar adelante una recomposición integral del paisaje autóctono.

Método ecológico

La restauración activa, según detalló el técnico superior del Conicet Patagonia Norte, Javier Grosfeld, consiste en una intervención orientada a recuperar desde el punto de vista ambiental aquellos espacios donde han desaparecido los árboles nativos que conforman la base de un bosque originario. En la región patagónica, este conjunto incluye especies como los cipreses, las lengas y los coihues, entre otras.

Aplicar este tipo de estrategia resulta especialmente recomendable en superficies amplias y sectores sensibles, ya que, de lo contrario, se vuelve muy complejo que los bosques autóctonos vuelvan a imponerse como rasgo predominante del paisaje del sur argentino.

Llegado este punto, los proyectos, estrategias y acciones —tanto estatales como del sector privado— que se limitan únicamente a plantar árboles resultan insuficientes cuando el objetivo es restaurar el entorno natural. Incluso, la disponibilidad de ejemplares jóvenes tampoco alcanza para encarar ese desafío. “De los viveros forestales que producen plantas nativas, entre los públicos, los privados y los de ONG, no alcanza para reforestar ni el 1% anual”, precisó Grosfeld.

La restauración de los bosques nativos patagónicos tras los incendios requiere de varias instancias.

La recurrencia de focos ígneos en la región —con más de 63 mil hectáreas devastadas en el noroeste de Chubut durante 2025 y otras 50 mil en lo que va de este año, según indicó el especialista— exige superar la simple reforestación con plantines. El abordaje demanda participar activamente tanto en la recolección de semillas para generar nuevos individuos como en la remoción de especies exóticas invasoras, que encuentran un escenario propicio para expandirse sobre la vegetación nativa afectada por el incendio.

Altos costos

Implementar intervenciones de esta magnitud implica una inversión considerable, explicó Grosfeld: “En promedio, cuesta entre 1500 y 2000 dólares o más por hectárea”.

También advirtió que la demora encarece aún más el proceso. “Tenemos una ventana muy corta de tiempo en la relación costo-beneficio. Habría que aprovechar los primeros cuatro años post incendios para sacar las especies exóticas. Retirar esas plantas es fundamental porque hay áreas invadidas y no hay que dejar que el proceso siga su curso, hay que intervenir”, señaló.

La diferencia entre especie exótica y especie exótica invasora tiene una importancia crucial en un contexto como este, con más de 65 mil hectáreas de bosques nativos arrasados por el fuego.

El especialista indicó que esta disminución de la cobertura vegetal debe concentrarse especialmente en sectores donde existan viviendas. Aunque reconoció que se trata de una tarea onerosa, subrayó: “Es más barato que combatir incendios forestales”.

Más allá de la reforestación

La ONG Circuito Verde, con sede en Bariloche, inició su labor en 2016 a partir de un proyecto impulsado por estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro. En aquel momento, el grupo estaba integrado por jóvenes de distintas disciplinas, principalmente vinculadas a las Ciencias Biológicas y al diseño del paisaje.

Una década más tarde, y luego de acumular experiencia en tareas de restauración forestal y concientización ambiental, entre otras actividades, consolidaron un esquema de trabajo anual. Este contempla tanto la intervención en áreas afectadas por incendios para recuperar el entorno natural, como la realización de jornadas en terreno junto a voluntarios enfocadas exclusivamente en la remoción de especies exóticas invasoras, como los pinos.

Además de plantar nuevos árboles y extraer especies exóticas invasoras, se hace un monitoreo de los nuevos plantines del bosque para concocer su evolución.

“Empezamos laburando en bosques quemados y pensamos que la restauración era sólo ir a plantar árboles en las zonas quemadas”, relató Agustina Iglesias Louis, coordinadora del programa Plantando Patagonia de Circuito Verde y licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional del Comahue.

Las tareas de la iniciativa comenzaron en 2020 con plantaciones en Bariloche y El Bolsón, aunque con el tiempo se ampliaron y hoy también contemplan el seguimiento de las especies implantadas.

La especialista subrayó que el momento del año resulta determinante, sobre todo porque se trata de zonas de difícil acceso: la ventana más adecuada se extiende desde fines de abril hasta comienzos de mayo. “Prepararlos para la situación crítica, que son los primeros dos veranos, es fundamental. Si el árbol sobrevive a las primeras dos estaciones secas, la posibilidad de que sobreviva es muy alta”, señaló.

Voluntarios colaboran en la Patagonia para plantar nuevos árboles nativos, pero también para extraer ejemplares de especies exóticas invasoras.

Sacar vegetación

El cambio de rumbo en el funcionamiento del plan de recuperación se produjo el año pasado, cuando a las labores de forestación se incorporaron también trabajos de remoción: retirar especies foráneas invasoras, como los pinos, para habilitar espacio a los nuevos ejemplares nativos implantados. A diferencia de las campañas de plantación, estas tareas de eliminación pueden realizarse en cualquier época del año.

“En la restauración, plantar es sólo una sección de varias: hay que buscar semillas, sembrarlas, generar plantines y encargarse de las (especies) exóticas. En la Patagonia, los pinos o la rosa mosqueta son algunas de ellas”.

Iglesias Louis señaló que las plantas exóticas invasoras se expanden con una velocidad de crecimiento muy superior a la de las nativas: “Agarran un nicho vacío. Por ejemplo, la germinación de las piñas del pino se ve favorecida por el fuego. Con incendios así (en referencia a los de los últimos veranos) avanzan tanto que las nativas no pueden competir. Empezamos a ver esos cambios en el paisaje y planteamos que había que empezar a sacar exóticas”.

Los bosques nativos patagónicos son arrasados por los incendios desde hace varios veranos.

Antes de llevar adelante las tareas de extracción, existe una instancia previa vinculada a la concientización ambiental. No sólo para saber de qué manera intervenir, sino también para comprender los motivos. “Es fundamental que la gente (que participa de las jornadas) se vaya con el mensaje de que se puede hacer algo y que aprenda”, sostuvo la especialista.