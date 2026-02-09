Incendio en el centro de Catamarca: se movilizaron los servicios de emergencia

Alarma en el microcentro por un incendio en el Banco Nación.

Este lunes 9 de febrero se produjo un incendio en Catamarca que generó gran preocupación. El siniestro ocurrió en una sucursal del Banco Nación ubicada en la esquina de República y Sarmiento, en el corazón de la ciudad y a pocos metros de la Casa de Gobierno.

El foco ígneo se registra en el edificio ubicado en la intersección de República y Sarmiento. Trabajan Bomberos, Policía y personal de EC Sapem. Activaron un operativo conjunto para combatir el incendio Tras declararse el fuego, se activó un operativo conjunto con la presencia de varias dotaciones de Bomberos, personal de la Policía de Catamarca y técnicos de EC Sapem, quienes coordinan esfuerzos para controlar las llamas y garantizar la seguridad en el área.

EC Sapem. Según los datos preliminares, el incendio se habría iniciado en una subestación de Energía de Catamarca ubicada dentro del edificio, lo que provocó la intervención de especialistas en emergencias eléctricas. Mientras se realizan los trabajos, el tránsito en las inmediaciones continúa restringido por motivos de precaución.

