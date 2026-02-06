viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 08:59
Siniestro.

Una estufa provocó un incendio en una finca de Monterrico

El hecho ocurrió en Ruta 44 en la localidad de Monterrico. Bomberos voluntarios actuaron durante la mañana y controlaron el fuego sin personas heridas.

Por  Redacción de TodoJujuy
Incendio en una finca de Monterrico.

El aviso ingresó cerca de las 10:45, cuando una vecina del lugar se comunicó para informar sobre una importante presencia de humo dentro de la propiedad. La situación generó preocupación debido al tipo de construcción y al uso habitual de estufas convencionales en la zona rural.

Ante el llamado, desde el cuartel se activó el protocolo de salida con una dotación especializada para incendios estructurales.

Despliegue del móvil autobomba

Hasta el lugar se desplazó el Móvil 4, un camión autobomba quienes intervinieron de manera directa en las tareas operativas.

Al arribar a la finca, el personal observó una densa columna de humo que salía desde el interior de una estufa convencional construida con aproximadamente 900 cañas. El fuego se concentró en esa estructura, lo que permitió una rápida identificación del origen del incendio.

La prioridad se centró en evitar la propagación del fuego hacia otros sectores de la vivienda y áreas cercanas de la finca.

Bomberos

Trabajo para sofocar el fuego

Los bomberos iniciaron el ataque con una devanadera de una pulgada y una línea de 38 milímetros. La maniobra permitió enfriar la zona y reducir la intensidad de las llamas en pocos minutos.

El trabajo se desarrolló de forma continua hasta lograr la extinción total del fuego. La acción coordinada del personal evitó que el incendio alcanzara otras dependencias del inmueble.

Durante la intervención no se registraron personas heridas ni intoxicadas por inhalación de humo, según el parte oficial del cuartel.

El siniestro dejó como saldo daños materiales en la estufa afectada y en el sector inmediato donde se originó el fuego. No se informaron pérdidas estructurales mayores dentro de la finca.

