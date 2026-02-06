Una estufa provocó un incendio en una finca de Monterrico

Un incendio generado por una estufa de tabaco encendida movilizó a los Bomberos Voluntarios de Monterrico durante la mañana del martes 3 de febrero de 2026. El episodio se registró en una finca ubicada sobre la Ruta Provincial 44.

El aviso ingresó cerca de las 10:45, cuando una vecina del lugar se comunicó para informar sobre una importante presencia de humo dentro de la propiedad. La situación generó preocupación debido al tipo de construcción y al uso habitual de estufas convencionales en la zona rural.

Ante el llamado, desde el cuartel se activó el protocolo de salida con una dotación especializada para incendios estructurales.

Hasta el lugar se desplazó el Móvil 4, un camión autobomba quienes intervinieron de manera directa en las tareas operativas.

Al arribar a la finca, el personal observó una densa columna de humo que salía desde el interior de una estufa convencional construida con aproximadamente 900 cañas. El fuego se concentró en esa estructura, lo que permitió una rápida identificación del origen del incendio.

La prioridad se centró en evitar la propagación del fuego hacia otros sectores de la vivienda y áreas cercanas de la finca.

Trabajo para sofocar el fuego

Los bomberos iniciaron el ataque con una devanadera de una pulgada y una línea de 38 milímetros. La maniobra permitió enfriar la zona y reducir la intensidad de las llamas en pocos minutos.

El trabajo se desarrolló de forma continua hasta lograr la extinción total del fuego. La acción coordinada del personal evitó que el incendio alcanzara otras dependencias del inmueble.

Durante la intervención no se registraron personas heridas ni intoxicadas por inhalación de humo, según el parte oficial del cuartel.

El siniestro dejó como saldo daños materiales en la estufa afectada y en el sector inmediato donde se originó el fuego. No se informaron pérdidas estructurales mayores dentro de la finca.