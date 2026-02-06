viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 10:02
Modernización.

Firmaron los primeros decretos digitales para pases a planta permanente en Jujuy

El gobernador Carlos Sadir firmó decretos digitales que habilitan el pase a planta permanente de agentes del Poder Ejecutivo provincial.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carlos Sadir.

Carlos Sadir.

El anuncio lo realizó el gobernador Carlos Sadir, quien destacó la importancia de la digitalización como herramienta para mejorar el funcionamiento interno de la administración pública. La iniciativa se enmarca en una estrategia orientada a agilizar trámites y optimizar los procesos administrativos.

La implementación del sistema digital permitió avanzar en procedimientos que hasta ahora se realizaban de manera tradicional, con un impacto directo en la gestión de personal.

Al comunicar la novedad, el mandatario provincial expresó: Firmé los primeros decretos digitales, que permitieron el pase a planta permanente de agentes del Poder Ejecutivo. Lo hice a través del nuevo Sistema de Gestión Integral de Recursos Humanos de la Administración Pública Provincial (GIRHAP)”.

En esa línea, Sadir señaló: “Seguimos dando pasos importantes para modernizar el Estado, reducir la burocracia y fortalecer el trabajo conjunto de las distintas áreas de gobierno”.

El gobernador remarcó la decisión de impulsar un Estado más ágil, con procesos integrados y mayor coordinación entre los organismos provinciales.

Implementación del sistema GIRHAP

Desde la Dirección Provincial de Personal, en articulación con la Secretaría de Informática del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se desarrolló el Sub-Sistema de Gestión Integral de Recursos Humanos de la Administración Pública Provincial. Este trabajo conjunto permitió poner en funcionamiento el GIRHAP en su primera etapa.

A través de esta plataforma, se tramitaron los primeros decretos digitales que disponen el pase a planta permanente de agentes del Poder Ejecutivo de la provincia. El procedimiento se realizó de forma electrónica, sin soporte papel, lo que marcó un cambio en la operatoria habitual.

El sistema se diseñó para un uso progresivo dentro de la estructura estatal, con alcance sobre distintos procesos vinculados al personal.

El GIRHAP permite incorporar de manera gradual todos los procesos relacionados con la gestión de recursos humanos de la administración pública provincial. Entre sus funciones se encuentra la generación de información necesaria para la liquidación de haberes.

Además, el sistema alimenta el Legajo Único de Personal Informatizado, lo que centraliza los datos de cada agente en una única plataforma digital. Esta integración facilita el acceso a la información y ordena los registros administrativos.

La herramienta apunta a unificar criterios y optimizar tiempos en los trámites internos del Estado provincial.

