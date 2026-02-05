jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 13:31
La historia de David María, la primera persona con síndrome de Down jubilada en Jujuy

Tras 20 años en el Poder Judicial, David María Carrillo cuenta cómo vive la jubilación y su padre recuerda el camino familiar desde el nacimiento.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
David María Carrillo

David María Carrillo atraviesa días intensos y emotivos. A sus 48 años, luego de más de dos décadas de trabajo en el Poder Judicial de Jujuy, comenzó una nueva etapa tras acceder a la jubilación. No se trata solo de un trámite administrativo, sino de un proceso cargado de historia personal, esfuerzo colectivo y vínculos que se sostuvieron en el tiempo.

Trabajo.

“Estoy muy contento, emocionado. Ahora estoy descansando y desde marzo voy a hacer otras actividades”, contó David en diálogo con este medio. La jubilación, lejos de vivirse como un cierre, aparece para él como una oportunidad para proyectar nuevos intereses y rutinas.

Durante más de 20 años, David desarrolló tareas en Tribunales, primero en el área de archivo y luego en el quinto piso del edificio. Su recorrido laboral comenzó en 2004, cuando desde el Poder Judicial se contactaron con la Asociación Todos Juntos para convocarlo a trabajar.

El orgullo de una familia

Detrás de la historia de David aparece con fuerza la palabra de su padre, David Carrillo, médico, quien repasó el largo camino recorrido desde el nacimiento de su hijo. “Estoy muy orgulloso, es una caricia para mi alma. Es muy lindo todo lo que pasó”, expresó con emoción.

El recuerdo de los primeros días no resulta sencillo. “Yo era médico y quienes lo atendían me re conocían. Nadie se animaba a decirme que tenía síndrome de Down. El segundo día mi mujer me preguntó qué pasaba y le dije la verdad”, relató. Su esposa, irlandesa, marcó desde ese momento una postura firme frente a la situación.

“Me dijo: ‘dejame llorar hoy y desde mañana trabajamos juntos’. Y así fue, trabajamos juntos como familia”, recordó. Desde entonces, el compromiso se sostuvo en el tiempo, con una decisión clara de acompañar cada etapa de la vida de su hijo.

David María Carrillo (1)

El valor de decirlo como padre

Carrillo padre remarcó que, hace casi cinco décadas, el contexto era muy distinto. “Hace 48 años no había ecografías, se sabía en el momento del nacimiento. No es lo mismo dar la noticia como médico que como padre”, explicó.

Desde aquella época, tomó una decisión que marcó su recorrido personal y profesional. “Cuando formamos la familia, yo le decía a la gente que cuando naciera un chico con síndrome de Down me llamaran”, contó. Esa experiencia lo llevó a acompañar a otras familias en momentos sensibles.

El relato incluye escenas que aún hoy lo conmueven. “Una vez, apenas entré a un sanatorio, una mamá me dijo que me estaba esperando”, recordó, al dar cuenta de la confianza que generaba su palabra desde el rol de padre.

Embed - La historia de David María, la primera persona con síndrome de Down jubilada en Jujuy

Dos décadas de trabajo y vínculos en Tribunales

Para David María, el trabajo fue siempre una parte central de su vida adulta. “Trabajé más de 20 años en el Poder Judicial. Me acuerdo que al principio estuve con la Asociación Todos Juntos y después me llamaron para trabajar”, señaló.

El paso del tiempo consolidó lazos fuertes con compañeros y compañeras. La despedida, según relataron desde su entorno, estuvo atravesada por el afecto y el reconocimiento mutuo. David, por su parte, vivió ese momento con tranquilidad y expectativa por lo que vendrá.

“Él sentía que estaba culminando su período de trabajo y lo venía esperando”, explicó su hermano Patricio Carrillo, quien acompañó los trámites ante ANSES junto al resto de la familia, sin certezas sobre los tiempos administrativos.

Lejos de detenerse, David ya piensa en lo que sigue. “En mi futuro quiero estudiar portugués”, contó con entusiasmo. El interés surgió a partir de un viaje familiar a Brasil, experiencia que recuerda con alegría. “Me encantó, conocí mucha gente, hice amigos. Me gustaría volver”, dijo.

Además, mantiene una actividad que lo apasiona desde hace años: el baile. “Empecé con la profesora Zuleika, que ahora está en España. Bailo todos los sábados y me encanta”, relató.

Desde la Asociación Todos Juntos Jujuy destacaron que la historia de David refleja el impacto de los procesos de inclusión sostenidos en el tiempo, especialmente en la vida adulta. Talleres, salidas laborales y acompañamiento hacia una mayor autonomía forman parte de las líneas de trabajo actuales de la institución.

