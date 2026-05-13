Ofertas falsas y estafas online: qué hay que mirar antes de comprar desde Jujuy

En un contexto donde la financiación aparece como una de las claves para mover las ventas, especialistas advierten sobre el crecimiento de falsas promociones y páginas fraudulentas que buscan generar estafas y engañar a los consumidores durante las compras online.

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La periodista especializada en economía familiar , Celeste Sánchez, habló con TodoJujuy y explicó cuáles son los principales puntos a tener en cuenta antes de aprovechar una oferta en internet, especialmente cuando los precios parecen demasiado bajos.

Uno de los primeros consejos que dio la especialista es prestar atención a promociones que resultan difíciles de creer. “Si el precio parece irreal, puede tratarse de una estafa o de una página falsa”, advirtió.

En ese sentido, explicó que muchas veces los ciberdelincuentes utilizan descuentos exagerados para captar compradores rápidamente y obtener datos personales o bancarios. Por eso, recomendó tomarse unos minutos antes de concretar cualquier compra y verificar que realmente se trate de una tienda oficial.

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Cómo saber si una página es segura

Celeste Sánchez remarcó que uno de los aspectos fundamentales es revisar la seguridad del sitio web donde se realiza la compra. “Lo que hay que tener en cuenta sí o sí es la seguridad y fijarse que uno esté comprando en tiendas oficiales”, explicó.

Además, detalló que existen señales básicas que pueden ayudar a detectar si una página es confiable. “Cuando vos vas a entrar a una página web, antes de donde dice www tiene que aparecer el candadito o indicarte que es una conexión segura”, sostuvo.

Ese pequeño símbolo significa que la información cargada por el usuario viaja de manera protegida. “Así sabés que si estás poniendo tus datos, ya sea tu domicilio o tus datos bancarios, es un lugar seguro y no te los van a robar o usar”, agregó.

Posible estafas: qué hacer si aparece una duda durante la compra

La especialista también recomendó detener la operación si surge cualquier sospecha durante la navegación o al momento de pagar. “Ante cualquier duda, primero no comprar”, señaló.

En esos casos, sugirió buscar canales oficiales de la marca para confirmar si la promoción es real. “Hay que comunicarse directamente con la marca a través de algún canal oficial. Puede ser por Instagram, WhatsApp, mail o directamente llamando por teléfono”, explicó.

Y aclaró que es importante no confiar en los contactos que aparecen dentro de la misma página sospechosa.

La financiación, clave para mover las ventas

En medio de un escenario económico complejo, Celeste Sánchez indicó que las promociones y planes de financiación se transformaron en herramientas fundamentales para incentivar el consumo. Sin embargo, advirtió que justamente ese contexto también es aprovechado por quienes intentan cometer fraudes online.

Por eso, insistió en que las compras por internet requieren cada vez más atención por parte de los consumidores. “Hay que esperar un poco, averiguar y asegurarse de que el lugar donde uno quiere comprar sea oficial”, concluyó.