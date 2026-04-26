Ingreso económico diario en Jujuy: cuánto rinde en la vida cotidiana

El dinero no rinde igual en todo el país. Aunque los precios de muchos productos son similares, los ingresos varían según la provincia, lo que genera diferencias concretas en la vida cotidiana.

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Así lo explicó la periodista especializada en economía familiar Celeste Sánchez en diálogo con TodoJujuy , al analizar cuánto alcanza un ingreso diario en distintas regiones de Argentina.

Según detalló, en Jujuy en promedio, el ingreso mensual ronda los 303 dólares, lo que la posiciona entre las provincias con menores niveles del país. Esto implica que, en el día a día, el margen de consumo es más limitado en comparación con distritos como la Ciudad de Buenos Aires.

La comparación es clara: mientras que en algunas provincias los ingresos diarios pueden alcanzar valores más altos, en otras ese monto es considerablemente menor. “Los ingresos son muy distintos, pero los precios no” , explicó Sánchez.

Qué se puede comprar con un día de ingreso

Al trasladar esos números a la vida cotidiana, la diferencia se vuelve concreta. Un ingreso diario puede destinarse a alimentos básicos, transporte o servicios, pero en muchos casos no alcanza para cubrir todos los gastos de una jornada. “Con el mismo trabajo, el dinero rinde mucho menos según la provincia”, remarcó la especialista.

Esta realidad obliga a las familias a organizarse de manera más cuidadosa, priorizando gastos y ajustando consumos.

Una desigualdad que atraviesa el país

El análisis pone en evidencia una brecha que no siempre se visibiliza: la diferencia entre lo que se gana y lo que cuesta vivir en cada lugar. Más allá de los números, el dato central es cómo esa desigualdad impacta en la vida diaria de las personas.