Tarifas de gas: el Gobierno habilitó a Economía a elevar el cargo para subsidiar zonas frías

El Gobierno nacional oficializó este lunes 20 de abril el decreto 266/2026, que faculta al Ministerio de Economía a aumentar o disminuir en hasta un 50% el recargo que se cobra sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Hasta ahora, ese cargo tenía un tope de 7,5%, por lo que con este cambio podría llegar a 11,25%.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial y transfiere a la cartera económica la posibilidad de redefinir ese adicional, que alimenta el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Ese fondo se utiliza para sostener tarifas diferenciales en regiones incluidas dentro del régimen de Zona Fría.

El artículo 1 del decreto 266/2026 establece de manera explícita que el Ministerio de Economía podrá “aumentar o disminuir” el nivel del recargo previsto en la Ley 25.565 en hasta un 50%. Como la ley fijaba un máximo de 7,5%, el nuevo margen operativo habilita a llevarlo hasta 11,25%.

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Según el texto oficial, el recargo se aplica sobre la totalidad de los metros cúbicos de gas que se consumen o comercializan por redes o ductos en el territorio nacional, cualquiera sea su uso final. En otras palabras, el cargo alcanza al sistema en general y no solo a los hogares beneficiarios del esquema.

El Gobierno argumentó en el decreto que esta modificación responde a “razones operativas” y a la necesidad de mejorar la administración del fondo. Hasta ahora, esa facultad estaba en manos del Poder Ejecutivo y desde ahora podrá ser ejercida directamente por Economía.

A quién beneficia el fondo y qué impacto puede tener

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas fue creado para financiar cuadros tarifarios diferenciales en las regiones Patagónica, Puna y Malargüe. Más adelante, el régimen de Zona Fría fue ampliado y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2031. Según la información publicada este lunes, hoy alcanza a 231 departamentos y a unos 4,3 millones de usuarios en todo el país.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por TN, el fondo es deficitario y con el tope previo de 7,5% no reúne los recursos suficientes para cubrir la demanda del régimen. Por eso, aunque el Gobierno presenta la decisión como una herramienta administrativa, admite que podría haber impacto en las boletas que paga el resto de los usuarios del gas.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para aplicar una suba concreta. Es decir, el decreto no dispuso un aumento automático en las tarifas, sino que le dio a Economía la facultad de hacerlo cuando lo considere necesario.