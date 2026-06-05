Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek

La muerte de Yamila, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo tras recibir atención médica en la Maternidad “Josefina Scaro” de Alto Comedero , continúa generando conmoción en Jujuy. Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias del deceso, familiares de la víctima expresaron su dolor y renovaron el pedido de justicia.

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Este viernes se realizó la autopsia ordenada por el Ministerio Público de la Acusación, una medida considerada clave para el avance de la causa que se encuentra a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, junto a la ayudante fiscal Ana Laura Eliazarian.

Durante la jornada, familiares de Yamila se acercaron para acompañar el procedimiento y manifestaron públicamente su angustia por la pérdida de la joven madre.

Paola, hermana de Yamila, aseguró que la familia atraviesa momentos de profunda incertidumbre mientras espera respuestas. "Estamos esperando, no podemos decir nada certero. Yo quiero justicia por mi hermana porque me la quitaron. Dejaron sin mamá a mis sobrinos", expresó.

Conmovida, sostuvo que el caso debe visibilizarse para evitar que otras familias atraviesen una situación similar. "Hoy le tocó a mi hermana. Mañana puede ser cualquiera. Quiero que se viralice y se haga justicia, ya sea por cualquier mujer. Hoy me toca pedir por mi hermana, que me la arrebataron", manifestó.

Además, recordó a Yamila como una persona emprendedora y dedicada a su familia. "Ella era una persona muy trabajadora, le gustaba emprender todo el tiempo. Era alegre, divertida. Siempre quiso trabajar por sus hijos. Que la recuerden como amorosa, porque era muy amorosa", señaló.

Embed - DESGARRADOR PEDIDO DE JUSTICIA

El reclamo de la madre

La madre de Yamila también hizo público su pedido para que la investigación avance y permita conocer qué ocurrió. "Que se haga justicia por mi hija. Estamos todos destrozados", dijo entre lágrimas.

La mujer insistió en la necesidad de esclarecer las responsabilidades que pudieran surgir durante el proceso judicial. "Que se haga justicia con esta gente que no supo darle la atención que correspondía. Solo pido justicia", expresó.

La autopsia y el avance de la investigación

Carlos, tío de Yamila, explicó que la familia aguardaba los resultados de la autopsia y que un perito de parte acompañaba el procedimiento. "Por ahora no tenemos información de la autopsia. Creemos que empezó cerca de las 10 de la mañana", indicó.

El familiar remarcó que el principal objetivo es garantizar la transparencia de las actuaciones. "Lo único que hacemos como familia es acompañar y exigir justicia. Ella era joven, la perdimos. Lo único que queremos es que sea una autopsia correcta, que se manejen los estándares adecuados. El perito de parte de la familia está acompañando el procedimiento", sostuvo.

También señaló que esperaban la entrega del cuerpo durante la tarde para avanzar con las despedidas y el velatorio. "Calculamos que a la tarde nos entregarán el cuerpo para cerrar esta etapa. Es una pesadilla lo que estamos viviendo y se prolongó por la autopsia. Quienes nos quieran acompañar, estaremos informando el horario", afirmó.

Qué medidas tomó la Fiscalía

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la familia de Yamila y permanece en plena etapa investigativa.

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía se encuentran el secuestro y análisis de la historia clínica de la paciente, la recopilación de documentación relacionada con la atención médica recibida y distintos requerimientos de información a organismos competentes.

Además, ya comenzaron a recibirse declaraciones testimoniales de integrantes del personal sanitario que cumplió funciones durante los turnos vinculados al hecho investigado.

Paralelamente, los investigadores avanzan con el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad internas del establecimiento sanitario, elementos que forman parte de las actuaciones destinadas a reconstruir lo sucedido antes de la muerte de Yamila.