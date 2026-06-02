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2 de junio de 2026 - 18:50
Jujuy.

La autopsia a la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes

Confirmaron que este viernes se realizará la autopsia a la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La autopsiaa la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes (Archivo)

La autopsia a la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes (Archivo)

Una mujer falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Josefina Scaro” de Alto Comedero, y la causa está en plena etapa investigativa por parte del Ministerio Público de la Acusación, por lo que se confirmó que este viernes 5 de junio se realizará la autopsia al cuerpo.

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Desde la justicia consideraron que la medida es “de fundamental importancia para avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento”. También se dispuso el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad internas del establecimiento sanitario.

La causa conmocionó a Jujuy y la investigación de la justicia trabaja bajo un abordaje minucioso y exhaustivo, con la intervención de profesionales especializados y la evaluación de evidencia médica, técnica y jurídica para llegar a una conclusión segura.

Hospital Snopek Alto Comedero
Hospital de Alto Comedero

Hospital de Alto Comedero

Muerte en Alto Comedero

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por la familia y está a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, junto a la ayudante fiscal Ana Laura Eliazarian.

La Fiscalía dispuso múltiples diligencias para establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso. Entre las medidas solicitadas se encuentra la historia clínica de la paciente, documentación complementaria vinculada a su atención médica y diversa información requerida a organismos competentes.

Testimonios y cámaras internas

Ya se están recibiendo declaraciones testimoniales al personal de sanidad que cumplió funciones durante los turnos vinculados al hecho investigado. También se dispuso el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad internas del establecimiento sanitario.

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