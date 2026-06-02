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2 de junio de 2026 - 09:57
Policial.

Engañaron a un joven, lo golpearon y le robaron la moto en Alto Comedero

El hecho ocurrió en Alto Comedero, cerca de un local bailable, y la víctima recibió un golpe con un arma de fuego en la nuca.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Le robaron la moto en Alto Comedero. La motocicleta fue encontrada horas después abandonada sobre Ruta Nacional 66, cerca de la cancha de Sury Rugby Club.

Le robaron la moto en Alto Comedero.

La motocicleta fue encontrada horas después abandonada sobre Ruta Nacional 66, cerca de la cancha de Sury Rugby Club.

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El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 sobre calle Papa Francisco, a la altura de un conocido local bailable de la zona sur de San Salvador de Jujuy. La víctima circulaba en una motocicleta Motomel S2 de 150 cilindradas cuando tuvo que detener la marcha por una falla mecánica.

Simularon ayudarlo y lo atacaron en Alto Comedero

Según la denuncia, dos motocicletas se detuvieron junto al joven y de ellas bajaron tres hombres. En un primer momento, los sujetos le dijeron que iban a ayudarlo y comenzaron a empujar la moto algunos metros.

Sin embargo, la situación cambió de manera violenta. Uno de los agresores sacó un arma de fuego, amenazó al joven y le dio un golpe con la culata en la nuca. Por el impacto, la víctima perdió el conocimiento.

La moto fue encontrada abandonada

Cuando el joven despertó, advirtió que los atacantes se habían escapado con su motocicleta. De inmediato se dirigió a la Seccional 33°, donde relató lo ocurrido y realizó la denuncia correspondiente.

Horas más tarde, personal policial encontró la moto abandonada sobre Ruta Nacional 66, a la altura de la cancha de Sury Rugby Club. El rodado fue secuestrado de manera preventiva y trasladado a la dependencia policial para luego ser restituido a su dueño.

Investigan el violento robo

Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 33°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Por el momento, los investigadores trabajan para identificar a los tres hombres que participaron del ataque y determinar cómo se dieron a la fuga después del robo.

Lo más importante

  • La víctima tiene 21 años.
  • El hecho ocurrió el domingo cerca de las 3.30.
  • Fue sobre calle Papa Francisco, en Alto Comedero.
  • El joven circulaba en una Motomel S2 de 150 cc.
  • Tres hombres simularon ayudarlo por un desperfecto mecánico.
  • Uno de ellos lo golpeó en la nuca con un arma de fuego.
  • La víctima perdió el conocimiento.
  • Los agresores escaparon con la moto.
  • El rodado fue hallado abandonado sobre Ruta Nacional 66.
  • Interviene la Seccional 33°.

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