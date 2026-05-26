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26 de mayo de 2026 - 14:38
Sociedad.

Salta: alertan que niños de 10 años van a la escuela en moto

Las autoridades de Salta alertaron sobre el aumento de menores en moto y reconocieron que muchos las usan para “ir a la escuela, sin casco ni documentación”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Menores al volante (imagen ilustrativa).

Menores al volante (imagen ilustrativa).

El director general de Seguridad Vial de la Policía de Salta, Adrián Sánchez Rosado, alertó sobre el uso de motos por parte de menores de edad, “últimamente notamos que han naturalizado entregar una motocicleta a menores de edad, que van desde los 10 años en el interior, sin casco, sin documentación, para concurrir a la escuela".

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Menores en moto
Menores en moto- imagen ilustrativa

Menores en moto- imagen ilustrativa

"Esta situación, muy peligrosa, podría desencadenar en el aumento de siniestros con participación de menores de edad, con lesiones, secuelas permanentes y hasta perdida de la vida", agregó el funcionario quien puso de manifiesto la responsabilidad de los padres ante esa situación.

El Director de Seguridad vial remarcó el peso que tienen las motos en las estadísticas provinciales, “siguen adelante en los índices de siniestralidad y con víctimas fatales, lo que atribuimos a que todavía continuamos lejos de una cultura vial adecuada que haga una Salta más segura para todos".

Seguridad Vial en las aulas

El funcionario adelantó que "se lanzó un proyecto que tiene que ver con introducir en la currícula escolar la seguridad vial”, y adelantó que la misma sería para “jardín, primaria y secundaria hacia el año 2027 tendiente a construir en el mediano a largo plazo una nueva cultura vial".

54 víctimas fatales en 2026

Adrián Sánchez Rosado dijo que entre enero y mayo de 2026, que aún no finalizó, se contabilizan 54 muertes, prácticamente la misma cifra que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 55.

accidentes de tránsito
Imagen creada con inteligencia artificial. Crece la violencia en accidentes de tránsito en Jujuy.

Imagen creada con inteligencia artificial. Crece la violencia en accidentes de tránsito en Jujuy.

A cinco días de cerrar mayo, la cifra de este mes ya enciende una señal de atención: registra 13 víctimas fatales por siniestros viales, exactamente el mismo número que se había alcanzado en todo mayo de 2025”, dijo Sánchez Rosado y agregó que “aun con casi una semana por delante, el mes ya igualó ese registro.

Los números proyectan un 2026 en niveles similares a los del año pasado, que cerró con 130 víctimas fatales.

Sin casco ni cinturón de seguridad

El funcionario provincial también reconoció la falta de cumplimiento de las leyes viales, "se sigue observando que una parte de los conductores no usan el cinturón de seguridad o el casco reglamentario colocado y abrochado".

Para tener en cuenta
controles de tránsito - imagen ilustrativa

controles de tránsito - imagen ilustrativa

"El exceso de velocidad, el alcohol al volante, la distracción por GPS, teléfonos celulares, falta de atención y adecuado descanso siguen siendo una constante, lo que marca una tasa elevada de siniestralidad", remarcó.

Medidas de prevención

Por último el Director recordó las medidas de prevención para reducir los accidentes de tránsito:

  • Usar siempre cinturón de seguridad y casco, bien abrochado.

  • Respetar los límites de velocidad y normas.

  • No conducir bajo los efectos de alcohol o sustancias.

  • No usar el celular, ni manipular el GPS en marcha y mantener atención permanente.

  • Descansar antes de manejar: evitar conducir con sueño o fatiga.

  • Circular con documentación obligatoria y vehículo en condiciones

  • No permitir que menores de edad conduzcan.

  • En moto, llevar solo la cantidad de pasajeros permitida.

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