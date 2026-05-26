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26 de mayo de 2026 - 10:15
Policiales.

Polémica en Salta: investigan el accionar de la policía en el partido de Gimnasia de Jujuy

Sucede tras la denuncia de hinchas visitantes contra un efectivo acusado de quitar una bandera por la fuerza y escupir hacia la tribuna durante el partido.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Investigan el accionar de la policía tras los incidentes con hinchas de Gimnasia de Jujuy.

Investigan el accionar de la policía tras los incidentes con hinchas de Gimnasia de Jujuy.

La Policía de la provincia de Salta abrió un sumario interno con el objetivo de establecer posibles responsabilidades por los hechos ocurridos durante el encuentro entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. La medida se adoptó tras las denuncias de hinchas visitantes.

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Dichas personas señalaron la conducta de un agente policial acusado de haber quitado una bandera de manera violenta y de escupir hacia el sector de la tribuna.

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 ante Gimnasia y Tiro en Salta.

Intervención inicial de la Policía durante el encuentro

De acuerdo con lo informado por el oficial Juan Posadas, la actuación de las fuerzas de seguridad se inició cuando varios simpatizantes comenzaron a treparse al alambrado que separa las tribunas del terreno de juego. Según su versión, la medida buscaba prevenir posibles accidentes y, al mismo tiempo, garantizar una mejor visualización desde el campo.

En ese marco, efectivos policiales solicitaron a los hinchas que bajaran de la estructura, situación que derivó en un altercado. El episodio concluyó con la detención de un hombre mayor de edad, señalado por presuntamente haber causado daños a elementos pertenecientes a la policía.

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Revisión de imágenes y posible sanción a un efectivo

Por otro lado, al ser interrogado acerca de la supuesta conducta de un agente que habría quitado una bandera y posteriormente escupido en dirección a la tribuna visitante, indicó que la Policía se encuentra evaluando las grabaciones que circulan para determinar responsabilidades y definir si corresponde la aplicación de sanciones administrativas.

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“De acuerdo al análisis de las imágenes que están siendo publicadas, esa es una de las conductas que estamos investigando sobre el personal policial”, concluyó.

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