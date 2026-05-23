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23 de mayo de 2026 - 19:43
Mundo.

Crisis en Bolivia: la Policía se volvió a enfrentar a los manifestantes para desbloquear las rutas

La Policía avanzó sobre rutas bloqueadas en Bolivia y se registraron enfrentamientos con manifestantes en medio de la crisis que afecta el ingreso de alimentos y combustibles a La Paz.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Policías antimotines y manifestantes protagonizaron este sábado nuevos enfrentamientos en Bolivia, en medio de los operativos impulsados para liberar carreteras bloqueadas desde hace tres semanas y permitir el ingreso de alimentos, medicamentos y combustibles hacia la ciudad de La Paz.

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El operativo comenzó durante las primeras horas de la mañana, cuando efectivos policiales avanzaron sobre distintos puntos de bloqueo instalados en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y sobre la ruta que conecta con Oruro.

Según mostraron imágenes difundidas por medios locales, los agentes utilizaron gases lacrimógenos luego de que grupos de manifestantes intentaran retomar los cortes utilizando hondas y petardos.

En El Alto continúan tomadas al menos dos autopistas, mientras que en otra de las vías principales los vehículos comenzaron a circular entre restos y escombros dejados tras las protestas, según constató la agencia AFP.

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El operativo “Corredor humanitario”

Las autoridades denominaron al despliegue como “Corredor humanitario con banderas blancas”. El mismo se inició durante la madrugada en El Alto, considerada una zona estratégica por su conexión con el aeropuerto internacional y con rutas hacia Chile y Perú.

En esos sectores permanecen varados cientos de camiones desde hace varios días debido a los bloqueos.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encabezó la caravana y aseguró que existe predisposición al diálogo con los manifestantes. “Diálogo ante todo y estamos trabajando en conjunto con nuestros policías y militares sin armas letales”, declaró el funcionario. Asimismo, expresó que esperan alcanzar una solución durante esta jornada para que “se pacifique el país”.

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