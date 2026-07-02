Detuvieron en Santiago del Estero a policías federales acusados de cobrar coimas a tours de compras

Siete efectivos de la Policía Federal Argentina con domicilio en Tucumán fueron detenidos en Santiago del Estero , acusados de integrar una presunta organización que cobraba sobornos a tours de compras y otros transportistas para permitirles pasar mercadería proveniente de la frontera con Bolivia sin los controles correspondientes.

La investigación es encabezada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, y se concentra en el puesto fijo de Rapelli, una localidad ubicada cerca del límite con Tucumán . El procedimiento fue realizado por personal de Gendarmería Nacional Argentina y permitió secuestrar más de $8 millones en efectivo.

Según la investigación, entre el dinero hallado había billetes que habían sido marcados previamente por la Justicia. Ese elemento motivó la detención inmediata de los policías que se encontraban prestando servicio en el destacamento.

La causa comenzó a partir de denuncias sobre presuntas maniobras de corrupción dentro del puesto de control de Rapelli . De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los efectivos exigían pagos ilegales a conductores de tours de compras, bagayeros y otros transportistas que regresaban desde ciudades fronterizas con Bolivia con mercadería.

Los investigadores sostienen que el mecanismo funcionaba de forma organizada y que existía una tarifa definida según el tipo de vehículo. Los tours de compras debían pagar $100.000 para atravesar el control, las camionetas $80.000 y los utilitarios $50.000. En el caso de los micros, los coordinadores reunían el dinero entre los pasajeros y luego se lo entregaban a los policías.

El operativo con billetes marcados

Para avanzar con la investigación, el fiscal Pedro Simón solicitó autorización al juez federal Sebastián Argibay para implementar un procedimiento especial. La estrategia consistió en entregar billetes previamente marcados a personas que debían atravesar el puesto de Rapelli, con el objetivo de comprobar si ese dinero terminaba en poder de los efectivos investigados.

Luego, personal de Gendarmería allanó el destacamento y encontró más de $8 millones en efectivo. Según consta en la pesquisa, parte del dinero secuestrado coincidía con los billetes identificados previamente por la Justicia.

Quiénes quedaron detenidos

La causa involucra a una oficial y seis suboficiales de la Policía Federal Argentina, todos con domicilio en Tucumán. También fueron detenidos dos coordinadores de viajes que, según la investigación, habrían colaborado con el cobro y la entrega del dinero. Los imputados enfrentan acusaciones por cohecho y encubrimiento de contrabando agravado, debido a su condición de integrantes de una fuerza de seguridad.

La importancia del puesto de Santiago del Estero

El puesto de control se encuentra en un corredor estratégico del norte argentino, utilizado como una vía alternativa para evitar los controles ubicados sobre la Ruta Nacional 34. Por su ubicación, el lugar resulta clave para detectar el ingreso de mercadería procedente de la frontera con Bolivia. La investigación busca establecer el alcance de la presunta organización, la cantidad de operaciones realizadas y si existían otras personas involucradas.

Otro antecedente dentro de la fuerza

La causa vuelve a poner la atención sobre investigaciones recientes que involucran a integrantes de la Policía Federal. A comienzos de este año, el fiscal Pedro Simón encabezó otro expediente que terminó con la detención de seis miembros de la misma fuerza. En ese caso, fueron acusados de integrar una organización que presuntamente desviaba droga secuestrada para comercializarla a través de redes de narcomenudeo en Santiago del Estero.