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2 de julio de 2026 - 10:33
Deporte.

Mundial 2026: Las risas de Lionel Messi por un insólito hallazgo en el equipaje del Cuti Romero

La seguridad del aeropuerto encontró un magiclick en la valija del Cuti Romero y generó las carcajadas de Lionel Messi.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Messi risa en el aeropuerto

Un momento distendido protagonizado por Lionel Messi y Cristian “Cuti” Romero se volvió viral en las horas previas al viaje de la selección argentina hacia Miami, donde el equipo afrontará una nueva instancia del Mundial 2026.

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Durante el control de seguridad antes de abordar el vuelo, un magiclik en la valija del defensor desató las carcajadas de todo el plantel.

La escena fue registrada por Josh Chavis, director creativo de VML Global, quien compartió el video en redes sociales. En las imágenes se observa cómo agentes de seguridad revisan el equipaje de Romero y encuentran el clásico encendedor manual utilizado en muchos hogares argentinos para encender cocinas.

La situación llamó la atención de los efectivos encargados del control aeroportuario y rápidamente despertó la curiosidad de los futbolistas. Tras ser advertido por Rodrigo De Paul, Messi se acercó para observar lo ocurrido y no pudo contener la risa al ver el objeto que había generado la revisión.

Aunque no hubo inconvenientes mayores, el episodio dejó una de las imágenes más comentadas de la concentración argentina. En redes sociales incluso surgieron especulaciones de que el encendedor sería utilizado por Romero para prender los tradicionales palos santos que comparte como parte de un ritual con Nahuel Molina y Lisandro Martínez durante las concentraciones.

Messi risa en el aeropuerto.

Al compartir el video, Chavis ironizó sobre los controles aeroportuarios: “ver a Argentina abordar su vuelo fuera de la oficina es un buen recordatorio: la próxima vez que te molestes por la TSA, solo recuerda que hasta Messi pasa por el detector de metales".

En medio de la exigencia de la Copa del Mundo, el episodio del magiclick dejó una postal diferente y reflejó el buen clima que atraviesa el plantel argentino antes de afrontar una nueva instancia decisiva del torneo.

Embed - ESTRICTOS CONTROLES A LA SELECCIÓN

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Más allá de la anécdota, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni ya se encuentra enfocado en su próximo compromiso del Mundial 2026.

La Albiceleste avanzó a la fase eliminatoria tras finalizar primera de su grupo con puntaje ideal, luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania, mostrando solidez defensiva y eficacia ofensiva.

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El próximo desafío será este viernes frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, con un lugar en los octavos de final en juego.

De cara a ese encuentro, Scaloni mantiene algunas dudas en la formación inicial. Una de ellas pasa por el regreso de Cristian Romero a la defensa o la continuidad de Nicolás Otamendi. También deberá definir al lateral izquierdo entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, mientras que en la delantera la disputa por acompañar a Messi sigue abierta entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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