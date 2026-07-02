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2 de julio de 2026 - 09:20
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Brasil juega con Noruega por los octavos de final del Mundial 2026

Todos los detalles de la previa del partido entre Brasil y Noruega, que se jugará el domingo 5 de julio desde las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Nueva York.

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Brasil juega con Noruega por los octavos de final del Mundial 2026
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Noruega y Brasil se enfrentarán en el estadio Nueva York el próximo domingo 5 de julio desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la llave 5 del Mundial.

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Fuera de casa, Noruega hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 1 oportunidades.

El combinado europeo quiere seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo. Del otro lado estará la escuadra brasileña, que intentará hacer valer su favoritismo para acercarse a una sexta estrella, una conquista que persigue desde 2002.

Brasil se convirtió en el segundo seleccionado en asegurar su lugar en los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1 a Japón en una dramática remontada sobre el final. Casemiro igualó el marcador en la segunda mitad y Gabriel Martinelli selló la victoria a los 95 minutos para mantener a la Verdeamarela en carrera.

Máxima campeona de la historia, con cinco títulos, la Canarinha reafirma su condición de candidata al título y mantiene intacto el objetivo de conquistar su sexta estrella.

Por su parte, Noruega avanzó a los octavos de final tras imponerse por 2-1 a Costa de Marfil y eliminar al seleccionado africano. Antonio Nusa y Erling Haaland marcaron para el combinado europeo, que sigue haciendo historia en esta edición.

Los Vikingos volverán a disputar unos octavos de final casi 28 años después. La última vez que llegaron a esta instancia fue en Francia 1998, cuando cayeron por 1-0 frente a Italia con un gol de Christian Vieri. En esta edición buscarán dar un paso más y meterse por primera vez en los cuartos de final.

Los resultados de Brasil en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)
  • Fase de Grupos: Brasil 3 vs Haití 0 (19 de junio)
  • Fase de Grupos: Escocia 0 vs Brasil 3 (24 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Brasil 2 vs Japón 1 (29 de junio)
Los resultados de Noruega en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)
  • Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)
  • Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)
Horario Brasil y Noruega, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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