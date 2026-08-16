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16 de agosto de 2026 - 09:18
Salud.

"Estamos teniendo pacientes cada vez más jóvenes con ACV": la advertencia de un médico en Jujuy

El médico intensivista Gustavo Castellón aseguró que observan casos de ACV en personas de alrededor de 30 años en Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hay 7 de cada 10 argentinos que no saben qué hacer frente a un ACV.&nbsp;

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Por lo menos aquí en Jujuy todavía no tenemos números exactos, pero sí estamos teniendo reportes de pacientes cada vez más jóvenes con ACV”, señaló el especialista. Castellón trabaja en el Hospital San Roque y en el Sanatorio del Rosario y actualmente desarrolla una investigación vinculada a factores de riesgo cardiovascular en la población jujeña.

Casos de ACV en pacientes de alrededor de 30 años

Durante la entrevista, Castellón explicó que un ACV puede ser tanto isquémico como hemorrágico, cuadros conocidos popularmente como infarto cerebral y derrame cerebral, respectivamente.

El médico remarcó que durante mucho tiempo este tipo de episodios estuvieron asociados principalmente a edades más avanzadas. “Uno pensaba que se veía más en personas grandes, mayores de 70 años, 50 años, pero últimamente tenemos varios pacientes, incluso que a los 30, 30 y tantos años están presentando eso”, afirmó.

El especialista hizo una diferenciación al hablar específicamente de los adolescentes. Según indicó, en Jujuy existen todavía pocos registros dentro de ese grupo etario, por lo que no es posible establecer con los datos disponibles una tendencia local. “Adolescentes hay pocos registros, tenemos pocos registros aquí en la población jujeña, pero a nivel mundial están empezando a aumentar los números”, explicó.

https://youtu.be/fe6peh1-POI

Por qué un paciente con ACV puede ingresar a terapia intensiva

Castellón también explicó durante la entrevista que no todos los pacientes que ingresan a una unidad de terapia intensiva se encuentran necesariamente inconscientes o en una situación extrema. En algunos casos, la internación responde a la necesidad de realizar un seguimiento permanente ante la posibilidad de una complicación.

Como ejemplo mencionó precisamente a los pacientes que atraviesan un ACV. “Hay pacientes que vienen con un ACV, un infarto cerebral, que en su momento puede ser algo pequeño, pero hay que monitorizar las primeras 24 a 48 horas”, detalló.

En terapia intensiva, agregó, los pacientes cuentan con un control constante de sus signos vitales y un seguimiento cercano por parte del personal médico y de enfermería para actuar rápidamente ante cualquier cambio.

Una investigación cardiovascular con pacientes de Jujuy

El tema también forma parte del trabajo científico que Castellón desarrolla actualmente. El intensivista se encuentra recopilando información obtenida entre 2022 y 2024 para avanzar con una investigación vinculada al área cardiológica.

Entre los factores que analiza mencionó la presión arterial, la diabetes y las arritmias, con especial atención sobre la fibrilación auricular.

El proyecto reúne información de más de 500 pacientes y busca determinar qué características tienen en común dentro de la población jujeña. Castellón anticipó que su objetivo es presentar los resultados de esta investigación el próximo año.

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