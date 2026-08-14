Los 5 alimentos que ayudan a producir colágeno y cuidar la piel

En los últimos años, el colágeno se convirtió en un ingrediente omnipresente en el mundo de la belleza y el cuidado personal. Muchas veces se lo define como la “proteína de la juventud” , debido a que cumple un papel importante en el mantenimiento de la firmeza, elasticidad y flexibilidad de la piel .

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A medida que pasan los años, el organismo comienza a producir menos colágeno de manera natural . Este descenso puede verse favorecido por factores como la radiación ultravioleta, el estrés, el descanso insuficiente y la contaminación ambiental . Como consecuencia, la piel pierde gradualmente su capacidad de mantenerse elástica y comienzan a hacerse visibles las primeras líneas y arrugas .

Si bien ningún alimento por sí solo puede detener o revertir el envejecimiento de la piel , incorporar determinados productos a la alimentación cotidiana podría favorecer la capacidad del organismo para mantener y sintetizar colágeno . Esto se debe a que algunos alimentos aportan cantidades importantes de proteínas, vitamina C y compuestos antioxidantes , nutrientes relacionados con su producción y conservación.

Aunque son frutas pequeñas , los arándanos destacan por su gran aporte nutricional y por la elevada concentración de antioxidantes que contienen. Entre ellos se encuentran las antocianinas , sustancias responsables de la característica tonalidad azulada y violácea de estos frutos.

Estos componentes contribuyen a reducir el impacto del estrés oxidativo, un proceso que participa en el deterioro del colágeno del organismo. Además, son una alternativa práctica para incorporar a la alimentación diaria, por ejemplo, mezclados con yogur o como parte de una ensalada de frutas.

Los cítricos, aliados imprescindibles para la síntesis del colágeno

Naranjas, limones, pomelos y otros frutos cítricos comparten una característica nutricional importante: son fuentes destacadas de vitamina C, un nutriente fundamental para que el organismo pueda fabricar colágeno. Cuando la ingesta de esta vitamina resulta insuficiente, el cuerpo puede tener mayores dificultades para producir esta proteína.

A su vez, la vitamina C también desempeña un papel protector sobre el colágeno que ya se encuentra presente en los tejidos de la piel, ayudando a preservar su estructura.

El caldo de huesos, una fuente natural de colágeno

Durante años, el caldo de huesos quedó asociado principalmente con preparaciones caseras y tradicionales, pero en los últimos tiempos recuperó protagonismo dentro de la alimentación.

Su elaboración se basa en una cocción prolongada de huesos y tejidos conectivos, un proceso que permite obtener de manera natural colágeno y aminoácidos como la glicina y la prolina. Estos nutrientes son utilizados por el organismo como parte de los procesos necesarios para producir esta proteína fundamental para la estructura y el estado de la piel.

El salmón, para favorecer una piel más flexible

El salmón se destaca no solo por ser una fuente de proteínas de alto valor nutricional, sino también por su aporte de ácidos grasos omega-3, reconocidos por su acción antiinflamatoria.

De acuerdo con algunas investigaciones, estos nutrientes podrían ayudar a mantener la piel hidratada y elástica, además de reducir determinados procesos asociados con el deterioro del colágeno.

Las verduras de hoja verde, un concentrado de nutrientes

Espinaca, acelga, kale y otras verduras de hojas verdes se caracterizan por su amplio aporte nutricional. Su contenido de vitamina C y antioxidantes proporciona diferentes nutrientes que intervienen en la formación de colágeno, mientras que sus compuestos también contribuyen a resguardar la piel frente a los efectos de factores ambientales.