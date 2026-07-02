FNE 2026: los fondos para los alimentos serán transferidos directamente a los carroceros

Convenio con Rentas para capacitar a los carroceros

El Ente Autárquico Permanente y la Dirección Provincial de Rentas de Jujuy avanzaron con una iniciativa destinada a promover la educación tributaria y financiera entre los estudiantes que participan de la FNE 2026 .

Fiesta. FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Nueva Generación

Jujuy. El Colegio Canónigo Gorriti presentó a sus 15 candidatas para la FNE 2026

La presentación se realizó en el Ministerio de Hacienda, con la participación de autoridades del Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Rentas y el Ente Autárquico Permanente.

Leandro Morales, presidente del organismo encargado de la organización de la FNE, explicó que la propuesta tiene como objetivo beneficiar al estudiantado y a los establecimientos educativos de toda la provincia.

Embed - FNE 2026: lanzaron una propuesta para fomentar la educación tributaria entre los carroceros

Una propuesta dividida en tres etapas

La iniciativa estará destinada a los colegios que participen de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en las categorías carruaje, carroza y carroza técnica.

La primera etapa será audiovisual. Cada establecimiento deberá realizar un video de 30 segundos en el que vincule la construcción de su proyecto con la identidad, la cultura tributaria y la educación financiera.

“Los colegios participantes van a hacer un video de 30 segundos para vincular la construcción con una identidad y una cultura tributaria y financiera”, explicó Morales.

La segunda instancia será denominada “validación fiscal”. En esta etapa, los estudiantes tendrán que reunir cinco comprobantes fiscales correspondientes a las compras realizadas durante el proceso de construcción.

El objetivo será que los jóvenes aprendan qué comprobantes deben solicitar, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir y cuál es el destino de los impuestos.

Según indicó el presidente del Ente, la propuesta también busca fortalecer los valores relacionados con la participación ciudadana, el compromiso con la comunidad y el trabajo conjunto.

Un hackatón carrocero como instancia final

Los colegios que obtengan los mejores resultados en las primeras actividades avanzarán a una tercera etapa, denominada “hackatón carrocero”.

En esa instancia, los establecimientos competirán por diferentes premios y elementos que serán destinados a sus proyectos para la FNE 2026.

La propuesta busca incorporar contenidos tributarios y financieros a las actividades que los estudiantes desarrollan durante la construcción de las carrozas y carruajes.

Los fondos para alimentos serán transferidos a los carroceros

Durante la presentación también se brindaron detalles sobre un programa de la Tesorería de la Provincia que modificará la modalidad de entrega de alimentos a los estudiantes carroceros.

En lugar de realizar una licitación para adquirir los productos, los fondos serán transferidos directamente a una cuenta de cada grupo, para que puedan administrarlos y comprar los alimentos que consideren necesarios.

La medida tendrá como ejes principales la transparencia y la independencia de los estudiantes para decidir qué alimentos adquirir, teniendo en cuenta las restricciones alimentarias y los horarios en los que deseen comer.

“Le da total libertad y está dentro del marco de la educación financiera que venimos trabajando desde la Tesorería de la Provincia”, explicaron durante la presentación.

Cómo funcionará la aplicación para los carroceros

Para implementar el programa, la Secretaría de Informática desarrolló la aplicación “AppComuCarrocero”, que permitirá registrar a los participantes y gestionar la transferencia de los fondos.

El próximo 28 de julio se realizará una capacitación en el Ente Autárquico Permanente destinada a los jefes carroceros y a los profesores responsables.

Durante la jornada se les enseñará a ingresar a la aplicación y cargar sus datos personales para vincular una cuenta bancaria y recibir el dinero.

La aplicación también quedará habilitada desde el 28 de julio.

Los montos podrían llegar al millón de pesos por colegio

Los fondos que recibirá cada grupo serán diferentes y dependerán de la cantidad de horas que los estudiantes permanezcan en la Ciudad Cultural.

Los carroceros que lleguen desde localidades del interior suelen permanecer durante toda la jornada, por lo que reciben desayuno, almuerzo, merienda y cena.

En el caso de los estudiantes de San Salvador de Jujuy, generalmente se contempla solamente la cena, debido a que permanecen en el predio después de las 19.

De esta manera, el monto asignado variará de acuerdo con el tiempo que cada grupo carrocero pase trabajando en la Ciudad Cultural durante la FNE 2026.