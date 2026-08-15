FNE 2026: Zoe Cruz es la nueva representante del Comercial 2 de El Carmen

La FNE 2026 y sus elecciones estudiantiles continúan avanzando en distintos puntos de la provincia. En esta oportunidad, la Escuela de Comercio N° 2 “27 de Abril, Día Grande de Jujuy”, de El Carmen, celebró durante la noche del viernes 14 de agosto la elección de su nueva representante, con Zoe Cruz como protagonista de la jornada.

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La celebración tuvo como resultado la proclamación de Zoe Cruz como representante de la institución. Junto a ella quedaron definidos los demás nombres que integrarán la representación del colegio durante esta edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Camila Tolaba fue elegida primera princesa, mientras que Guadalupe Cruz recibió el lugar de segunda princesa. Por su parte, Marian Arce fue distinguida como primera dama de honor y Josefina Arriaga como segunda dama de honor.

La elección también tuvo su momento para los varones, con Francisco Fabián como Chico 10 de la Escuela de Comercio N° 2.

De esta manera, el establecimiento de El Carmen ya tiene a sus representantes para continuar viviendo una FNE 2026 que comienza a entrar en una de sus etapas más intensas. Las elecciones de los colegios del interior y de San Salvador de Jujuy siguen sumando nombres a medida que se acerca septiembre.

La actividad estudiantil no se detiene y cada nueva elección marca otro paso hacia los principales eventos de la fiesta. Zoe Cruz será ahora quien represente al Comercial 2 dentro del calendario que reúne a estudiantes de toda la provincia.

La agenda de la FNE entra en su etapa más fuerte

Con las elecciones colegiales en marcha, la agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya tiene definidos sus principales eventos para septiembre.

La actividad oficial comenzará el sábado 12 de septiembre con la Pintada Estudiantil, de 9 a 13 en Ciudad Cultural. Al día siguiente, domingo 13, será la Elección Capital desde las 21.

El miércoles 16 llegará el Desfile Bienvenida Primavera a las 18, mientras que el jueves 17 será el turno del desfile del grupo A desde las 20. El viernes 18 desfilará el grupo B y el sábado 19 habrá desfile doble desde las 19.

El domingo 20 se realizará la Exposición de Carrozas de 16 a 20 y, desde las 18, la Elección del Paje 10. El lunes 21 habrá una nueva exposición de carrozas entre las 15 y las 18 y, esa misma noche, desde las 21, se desarrollará la Elección Provincial.

El martes 22 y miércoles 23 se realizará el Congreso de la Juventud. Además, el martes habrá desfile doble desde las 19.

Para el jueves 24 está previsto el Día del Carrocero, de 14 a 17, y luego otro desfile doble a partir de las 19. Finalmente, el sábado 26 de septiembre se realizará la entrega de premios desde las 18 en Ciudad Cultural.

Con cada nueva representante elegida, la expectativa crece y la FNE 2026 empieza a acercarse a sus jornadas centrales.

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