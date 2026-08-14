Toreo de la Vincha 2026: la agenda completa en Casabindo

Cuándo es el Toreo de la Vincha de Casabindo en Jujuy

Casabindo vive dos jornadas cargadas de fe, cultura y tradición por las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Asunción y el tradicional Toreo de la Vincha 2026. El programa contempla actividades desde la mañana del viernes 14 de agosto y tendrá su punto máximo el sábado 15, cuando toreros y animales ingresen a la Plaza Pedro Quipildor.

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Costumbre. Hoy será el Toreo de la Vincha en Casabindo: cómo llegar, horarios y todos los detalles

La celebración representa una de las manifestaciones culturales y religiosas más importantes de la Puna jujeña, al combinar la devoción católica con prácticas ancestrales andinas. El Gobierno provincial espera la llegada de miles de promesantes, feligreses y visitantes.

La antesala de la fiesta central tendrá actividades comunitarias, culturales y religiosas durante prácticamente toda la jornada.

En la Plaza San Marcos se realizará la tradicional corpachada junto al III Encuentro de Copleros y Contrapunto, dando inicio a una jornada marcada por las costumbres puneñas. El programa provincial también confirma que las vísperas comienzan con estas actividades.

11:00 – Inauguración de la ampliación del SUM

La Municipalidad de Abra Pampa dejará formalmente inaugurada la ampliación del Salón de Usos Múltiples de Casabindo, una obra destinada a fortalecer las actividades sociales y comunitarias del pueblo.

12:30 – Almuerzo comunitario

Vecinos, visitantes y participantes compartirán en la Plaza San Marcos un almuerzo con tistincha y machorra, preparaciones tradicionales vinculadas a las costumbres de la región.

15:00 – Apertura de la Feria Artesanal

Comenzará la feria con la presencia de productores y artesanos, mientras se producirá el arribo de imágenes religiosas provenientes de distintos lugares.

19:30 – Misa de Vísperas y danzas tradicionales

La actividad religiosa retomará protagonismo durante la tarde-noche con la celebración de la misa y las expresiones tradicionales que acompañan la festividad.

20:30 – Luminaria y fuegos artificiales

El programa continuará con la tradicional luminaria, uno de los momentos característicos de la víspera.

21:30 – Serenata a la Virgen de la Asunción

La primera jornada cerrará con la Serenata Homenaje a la Virgen, con música y participación de la comunidad. La programación provincial también establece que las vísperas finalizarán con esta celebración musical.

Sábado 15 de agosto: todos los horarios de la Fiesta Central

El sábado concentrará las ceremonias religiosas y el esperado Toreo de la Vincha. El cronograma oficial difundido por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy establece la siguiente programación:

06:00 – Salva de bombas y repique de campanas

El sonido anunciará el comienzo formal del día central.

06:45 – Celebración del Alba y de la Aurora

Será una de las primeras ceremonias religiosas de la jornada.

07:30 – Desayuno para los promesantes

Se ofrecerá un desayuno a quienes participan desde las primeras horas de las celebraciones.

08:30 – Recepción de autoridades y visitantes

La concentración será en la Plaza Pedro Quipildor, con autoridades, delegaciones escolares y público.

09:00 – Bautismos y matrimonios

Se realizarán los sacramentos programados dentro de las fiestas patronales.

09:30 – Acto ceremonial y protocolar

Habrá izamiento del Pabellón Nacional, Himno Nacional Argentino y palabras de bienvenida de representantes comunitarios y municipales.

10:10 – Misa Central

Según el cronograma oficial publicado por Turismo de Jujuy, la ceremonia se celebrará en la emblemática Catedral de la Puna.

11:00 – Procesión por las calles de Casabindo

Las imágenes sagradas recorrerán las principales calles acompañadas por bandas de sikuris, samilantes, toritos y caballitos.

12:00 – Almuerzo de peregrinos

Promesantes, bandas, samilantes y autoridades compartirán el almuerzo en el salón parroquial.

A qué hora comienza el Toreo de la Vincha

Antes de la entrada de los toreros a la plaza habrá una serie de ceremonias que prepararán uno de los momentos más esperados de la jornada.

13:00 – Chayada en el corral de toros

Participarán promesantes ganaderos, toreros y miembros de la comisión.

13:15 – Grupos folclóricos y danzas andinas

13:30 – Bendición de los toreros

La Santísima Virgen de la Asunción impartirá simbólicamente su bendición antes del ingreso al ruedo.

14:00 – Inicio del tradicional Toreo de la Vincha

La actividad central tendrá lugar en la Plaza Pedro Quipildor. El objetivo de los toreros será quitar la vincha colocada en las astas del animal para luego ofrendarla a la Virgen, sin buscar herir al toro.

Premiación y baile popular para cerrar la fiesta

17:30 – Entrega de premios

Se reconocerá a los participantes y comenzará el retiro de las imágenes sagradas acompañadas por samilantes.

17:45 – Palabras de agradecimiento

18:00 – Finalización de la Novena

18:30 – Arrío del Pabellón Nacional y desconcentración

20:00 – Gran Baile Popular

La celebración concluirá con un baile organizado por el Centro Vecinal en el SUM de Casabindo.

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