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14 de agosto de 2026 - 09:36
Jujuy.

Toreo de la Vincha: alta demanda en la venta de pasajes para viajar a Casabindo

Crece la demanda de pasajes para viajar a Casabindo por el Toreo de la Vincha. Ya hay tres servicios casi completos y aún quedan lugares disponibles.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alta demanda de pasajes para Casabindo por el Toreo de la Vincha&nbsp;

Alta demanda de pasajes para Casabindo por el Toreo de la Vincha 

La proximidad del Toreo de la Vincha, que se realizará este sábado en Casabindo, comenzó a reflejarse en la venta de pasajes desde San Salvador de Jujuy. Una de las empresas que ofrece el traslado hacia la localidad puneña confirmó que ya cuenta con tres colectivos prácticamente completos para viajar durante la madrugada.

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El servicio tiene un valor de $55.000 ida y vuelta, incluye desayuno y fue organizado especialmente para quienes quieran participar de una de las celebraciones religiosas y culturales más tradicionales de Jujuy.

Toreo de la Vincha en Casabindo

Toreo de la Vincha en Casabindo

Tres colectivos casi completos hacia Casabindo

Desde una de las ventanillas de la Terminal de Ómnibus explicaron que la demanda aumentó en los últimos días y que actualmente ya tienen tres servicios con un importante nivel de ocupación.

Los colectivos partirán este sábado a las 2 de la madrugada desde San Salvador de Jujuy y realizarán un viaje directo hacia Casabindo, sin paradas intermedias.

Según indicaron, todavía quedan pasajes disponibles, aunque el movimiento continúa y no se descarta que la demanda siga creciendo en las horas previas al evento.

Cuánto cuesta viajar al Toreo de la Vincha

El paquete de traslado tiene un costo de $55.000 por persona e incluye el viaje de ida y vuelta y desayuno.

El recorrido hasta Casabindo demanda aproximadamente entre cuatro horas y media y cinco horas, por lo que se estima que los pasajeros estarán llegando a destino cerca de las 8 de la mañana.

El horario permitirá que quienes viajen puedan arribar con anticipación para participar de las distintas actividades previstas durante la jornada.

Visitantes de Salta, San Pedro y otros puntos

La convocatoria no se limita únicamente a habitantes de San Salvador de Jujuy. Desde la empresa señalaron que también se acercaron personas provenientes de Salta y San Pedro de Jujuy para adquirir sus pasajes.

A ellos se suman turistas que se encuentran visitando la provincia y buscan conocer de cerca una celebración que cada año convoca a numerosos visitantes en la Puna.

La expectativa sigue creciendo de cara al sábado y la venta anticipada de pasajes muestra el interés que vuelve a generar Casabindo en la previa del tradicional Toreo de la Vincha.

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