Toreo de la Vincha: más de 15 toros listos, misas y casamientos

Casabindo se prepara para vivir este sábado 15 de agosto una de las celebraciones más tradicionales de Jujuy: las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y el Toreo de la Vincha . La comunidad espera la llegada de miles de visitantes para una jornada atravesada por la fe, la cultura y una tradición que se mantiene vigente año tras año.

Jujuy. Casabindo y una ceremonia que mantiene viva la memoria de la Puna

Religión. Se viene el Toreo de la Vincha en Casabindo: mirá el cronograma

Héctor Ciares, integrante de la Comisión Pro Templo, explicó que los preparativos atraviesan sus últimos días y destacó el crecimiento que experimentó la convocatoria durante las últimas ediciones.

“ Cada año estamos recibiendo más visitantes ”, afirmó y consideró que el fin de semana largo podría generar una concurrencia todavía mayor.

Casabindo cambia la misa por la cantidad de visitantes

Las actividades del sábado comenzarán a las 6 de la mañana, con una salva de bombas y la misa del alba. Posteriormente habrá una pequeña procesión dentro de la plaza de los toros y se ofrecerá un desayuno a quienes participen de las primeras celebraciones.

A las 9 están previstos sacramentos como bautismos o casamientos, en caso de que los hubiera, mientras que desde las 9.30 se desarrollará el acto central con autoridades provinciales, municipales y representantes de las instituciones de Casabindo.

Una de las principales modificaciones de este año será la celebración de una misa de campaña, fuera del templo.

“Por la cantidad de gente que hubo el año anterior, este año se ha decidido hacer la misa de campaña” “Por la cantidad de gente que hubo el año anterior, este año se ha decidido hacer la misa de campaña”

La intención es que quienes ya se encuentren ubicados en las tribunas puedan participar de la ceremonia religiosa sin depender de la capacidad de la iglesia.

El momento más esperado llegará a las 14 horas, cuando comience el tradicional Toreo de la Vincha.

Unos 12 toros y alrededor de 15 toreros

La organización ya cuenta con 12 toros previstos para la jornada, aunque Ciares adelantó que podría aparecer alguna incorporación de último momento.

“Siempre hay una sorpresa, siempre hay un toro bueno que levanta el espectáculo” “Siempre hay una sorpresa, siempre hay un toro bueno que levanta el espectáculo”

En cuanto a los participantes, la inscripción de los toreros se realiza el mismo 15 de agosto y habitualmente ronda las 15 personas, por lo que ese número recién quedará confirmado durante la jornada.

El desafío consiste en enfrentarse al animal para intentar quitarle la tradicional vincha colocada en sus astas y posteriormente ofrecerla a la Virgen.

Casabindo ultima detalles para recibir a miles de visitantes

"El toro no es lastimado"

Una de las particularidades centrales del Toreo de la Vincha es que no tiene como objetivo herir o matar al toro. Ciares lo definió como “un juego entre el toro y el torero” y remarcó que el animal no debe ser dañado.

Esta característica también aparece en las descripciones oficiales de la celebración. El sitio Argentina.gob.ar señala que el participante debe retirar de las astas una vincha o cinta con monedas de plata para ofrendarla a la Virgen, sin lastimar al animal.

“Un juego entre el toro y el torero” “Un juego entre el toro y el torero”

Se trata de ceremonia diferente de las corridas tradicionales, ya que el objetivo es arrebatar la vincha y no provocar lesiones al toro.

Salud y recomendaciones para quienes viajen

Ante la posibilidad de accidentes entre los participantes, Ciares confirmó que habrá presencia del SAME con ambulancias y personal sanitario preparado para responder durante el evento.

También se coordinó con el Hospital de Abra Pampa para reforzar la atención en la sala de primeros auxilios de Casabindo.

Para quienes viajen, la recomendación es prepararse para los fuertes cambios de temperatura de la Puna.

“A la mañana es muy frío, mucho abrigo, y al mediodía pega el sol”, explicó Ciares, quien pidió llevar sombrero y especialmente agua. Al caer la tarde, las temperaturas vuelven a descender rápidamente.

La expectativa vuelve a ser alta en una celebración que convierte cada 15 de agosto a Casabindo en uno de los principales puntos de encuentro de la cultura y la religiosidad popular jujeña. La tradición está reconocida oficialmente como una expresión patrimonial y combina la devoción a la Virgen de la Asunción con una práctica profundamente arraigada en la comunidad.

“A la mañana es muy frío, mucho abrigo, y al mediodía pega el sol” “A la mañana es muy frío, mucho abrigo, y al mediodía pega el sol”

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